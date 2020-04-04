Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Morre aos 16 anos Logan Williams, ator de 'The Flash'

Protagonista da série pediu que fãs orassem nestes tempos 'estranhos e difíceis'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2020 às 14:03

Publicado em 04 de Abril de 2020 às 14:03

O ator Logan Williams
O ator Logan Williams Crédito: IMDB
Morreu na última quinta-feira (2) o ator Logan Williams, que interpretava o jovem Barry Allen na série "The Flash", da CW. Williams tinha apenas 16 anos e a causa de sua morte ainda não foi divulgada, segundo informações da revista Hollywood Reporter.
O protagonista da série, Grant Gustin, lamentou a morte do colega de elenco com uma foto em que ele aparece com Williams. "Eu fiquei tão impressionado não apenas pelo talento de Logan, mas por seu profissionalismo nas gravações. Meus pensamentos e orações vão para ele e sua família neste que tenho certeza ser um momento inimaginavelmente difícil para eles", escreveu ele em seu perfil no Instagram.
O ator ainda pediu que os fãs mantivessem Logan Williams e sua família presentes em suas orações, nestes tempos "estranhos e difíceis". "Enviamos amor para todos", concluiu.

Veja Também

Andrew Jack, ator de 'Star Wars', morre aos 76 anos com a covid-19

Morre Bill Withers, ícone do blues e soul americano, aos 81 anos

Morre Bucky Pizzarelli, renomado guitarrista de jazz, vítima de coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente
Filhos de FHC obtêm na Justiça interdição do ex-presidente
Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro diz que Moraes vai desequilibrar eleições a partir do STF
Imagem de destaque
Idoso é agredido após carro atropelar cavalo na ES 315 em Boa Esperança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados