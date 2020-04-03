Morre Bill Withers, ícone do blues e soul americano, aos 81 anos

O músico Bill Withers Crédito: Reprodução/Instagram @merck_mercuriadis

O músico Bill Withers, de 81 anos, morreu nesta segunda (30) devido a complicações cardíacas. A informação partiu da própria família em comunicado à Associated Press, segundo informações da Folha de S. Paulo.

Withers é mundialmente conhecido por seu trabalho no soul e blues dos Estados Unidos e é compositor de várias canções famosas, como "Lovely Day", "Ain't no Sunshine" e "Grandma's Hands".

"Estamos arrasados com a perda do nosso amado e dedicado marido e pai. Um homem solitário com um coração motivado a se conectar com o mundo, com sua poesia e música, falou honestamente com as pessoas e as conectou umas com as outras", diz, trercho do comunicado.