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Música de luto

Morre Bill Withers, ícone do blues e soul americano, aos 81 anos

Segundo a família, o cantor teve complicações cardíacas e não há relação com coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 12:50

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 12:50

O músico Bill Withers
O músico Bill Withers Crédito: Reprodução/Instagram @merck_mercuriadis
O músico Bill Withers, de 81 anos, morreu nesta segunda (30) devido a complicações cardíacas. A informação partiu da própria família em comunicado à Associated Press, segundo informações da Folha de S. Paulo. 
Withers é mundialmente conhecido por seu trabalho no soul e blues dos Estados Unidos e é compositor de várias canções famosas, como "Lovely Day", "Ain't no Sunshine" e "Grandma's Hands". 
"Estamos arrasados com a perda do nosso amado e dedicado marido e pai. Um homem solitário com um coração motivado a se conectar com o mundo, com sua poesia e música, falou honestamente com as pessoas e as conectou umas com as outras", diz, trercho do comunicado. 

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Withers venceu o Grammy três vezes, sendo em 1972, 1982 e 1988. Além disso, ganhou lugar no Rock and Roll Hall of Fame em 2015, mesma ocasião em que recebeu uma homenagem de Stevie Wonder. 

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