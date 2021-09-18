Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Morreu em maio

Mônica Martelli diz que não assiste aos filmes que fez com Paulo Gustavo

"Uma pessoa como Paulo Gustavo, com a personalidade que ele tinha, e o tamanho que ele ocupava na minha vida, a gente tinha muitos projetos juntos", contou a atriz

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 19:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 set 2021 às 19:56
Mônica Martelli ao lado de Paulo Gustavo
Mônica Martelli ao lado de Paulo Gustavo Crédito: Reprodução Instagram
Mônica Martelli, 53, contou que não tem assistido aos filmes que fez com Paulo Gustavo (1978-2021). "Minha vida hoje é uma vida antes e depois, porque você tem que inventar uma vida sem aquela figura que era tão presente", disse a atriz e apresentadora, recordando o humorista que morreu em maio em decorrência de complicações da Covid-19.
"Uma pessoa como Paulo Gustavo, com a personalidade que ele tinha, e o tamanho que ele ocupava na minha vida, a gente tinha muitos projetos juntos", contou a atriz em conversa com Ana Furtado, no É de Casa (Globo), deste sábado (18). Eles atuaram juntos nos longas "Minha Mãe É Uma Peça - O Filme" (2013), "Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou" (2014) e "Minha Vida em Marte" (2018).
"É diariamente tentar que a dor não seja maior que a alegria que foi ele ter feito parte da minha vida. Ter tido a convivência que eu tive com um cara como Paulo Gustavo, que foi um gênio, foi um privilégio que eu vivi", disse Martelli, destacando que o contato com a natureza a ajudou a se reconectar consigo mesma após os momentos difícies vividos com a crise sanitária mundial.
"Eu sou uma pessoa otimista, uma mulher alegre. Só que essa obrigação de ser feliz o tempo inteiro é muito pesada, porque nós temos momentos de tristeza e angústia. E eu na pandemia tive muitos momentos assim e as plantas vieram num momento muito importante para mim", disse a artista, relembrando que cresceu em uma casa com árvores frutíferas. "A natureza tem aquela capacidade do encantamento".
Em julho, a atriz se desculpou após duras críticas por comparecer ao aniversário da atriz Marina Ruy Barbosa, 26. "Estamos na luta e luto diários, então o que qualquer um de nós faz impacta na vida de todos. Não é o momento de reuniões e aceito todas as críticas direcionadas a mim."
"Sou uma mulher, cidadã e artista de 53 anos e sei da minha responsabilidade com a sociedade, meu público e meu país", completou a apresentadora, que disse ter sido testada para comparecer ao evento de 20 pessoas.
Ela recebeu o apoio da irmã de Paulo Gustavo, Ju Amaral, que na ocasião publicou no Instagram Stories uma frase do médium Chico Xavier (1910 - 2002) e marcou Martelli. "A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar talvez ainda mais desastradamente que os outros."

Veja Também

A Fazenda 13: Rico e Solange brigam durante intervalo; veja o vídeo

Grávida de gêmeos, Bárbara Evans perde um dos bebês: 'coração parou'

Bil Araújo revela problema que motivou sua saída do 'No Limite'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Famosos Paulo Gustavo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados