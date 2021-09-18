Mônica Martelli diz que não assiste aos filmes que fez com Paulo Gustavo

Mônica Martelli ao lado de Paulo Gustavo Crédito: Reprodução Instagram

Mônica Martelli, 53, contou que não tem assistido aos filmes que fez com Paulo Gustavo (1978-2021). "Minha vida hoje é uma vida antes e depois, porque você tem que inventar uma vida sem aquela figura que era tão presente", disse a atriz e apresentadora, recordando o humorista que morreu em maio em decorrência de complicações da Covid-19.

"Uma pessoa como Paulo Gustavo, com a personalidade que ele tinha, e o tamanho que ele ocupava na minha vida, a gente tinha muitos projetos juntos", contou a atriz em conversa com Ana Furtado, no É de Casa (Globo), deste sábado (18). Eles atuaram juntos nos longas "Minha Mãe É Uma Peça - O Filme" (2013), "Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou" (2014) e "Minha Vida em Marte" (2018).

"É diariamente tentar que a dor não seja maior que a alegria que foi ele ter feito parte da minha vida. Ter tido a convivência que eu tive com um cara como Paulo Gustavo, que foi um gênio, foi um privilégio que eu vivi", disse Martelli, destacando que o contato com a natureza a ajudou a se reconectar consigo mesma após os momentos difícies vividos com a crise sanitária mundial.

"Eu sou uma pessoa otimista, uma mulher alegre. Só que essa obrigação de ser feliz o tempo inteiro é muito pesada, porque nós temos momentos de tristeza e angústia. E eu na pandemia tive muitos momentos assim e as plantas vieram num momento muito importante para mim", disse a artista, relembrando que cresceu em uma casa com árvores frutíferas. "A natureza tem aquela capacidade do encantamento".

Em julho, a atriz se desculpou após duras críticas por comparecer ao aniversário da atriz Marina Ruy Barbosa, 26. "Estamos na luta e luto diários, então o que qualquer um de nós faz impacta na vida de todos. Não é o momento de reuniões e aceito todas as críticas direcionadas a mim."

"Sou uma mulher, cidadã e artista de 53 anos e sei da minha responsabilidade com a sociedade, meu público e meu país", completou a apresentadora, que disse ter sido testada para comparecer ao evento de 20 pessoas.