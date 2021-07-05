Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aos 27 anos

Mister Anápolis 2020 morre em Goiás após acidente de trânsito

Raphael Almeida Corrêa era engenheiro civil e modelo

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 15:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jul 2021 às 15:41
Raphael Almeida Corrêa, Mister Anápolis 2020
Raphael Almeida Corrêa, Mister Anápolis 2020 Crédito: Reprodução/Instagram
Raphael Almeida Corrêa, mister Anápolis 2020 e engenheiro civil, morreu aos 27 anos em um acidente de trânsito, em Silvânia, no estado de Goiás, na manhã deste domingo (4). A informação foi confirmada nas redes sociais oficiais do concurso.
"É com muita tristeza que a família Miss e Mister Goiás vem comunicar a todos que o nosso mister Anápolis 2020, Raphael Almeida, veio a falecer na manhã deste domingo. Não temos muitos detalhes sobre o acidente em que ele envolveu, porém, deixamos aqui todos os pêsames para a família e amigos desse grande, humilde e amor de pessoa que era o Raphael", diz o texto divulgado nos Stories.
"Compreender os propósitos de Deus muitas vezes pode ser uma tarefa difícil, principalmente quando a tristeza bete em nossa porta porque acabamos de perder uma pessoa querida", completou a publicação. Almeida atuava como engenheiro civil e também era modelo.
Na última publicação feita no Instagram do mister Anápolis 2020, amigos e internautas lamentam a morte do modelo. "Irmão, fala que é mentira cara. Estávamos conversando agorinha mano, cadê tu velho", escreveu um. "Que Jesus esteja com toda família, confortando o coração de cada um", disse um segundo.

Veja Também

Advogada do ES vira "Annalise Keating brasileira" com vídeos: "Chocada"

Larissa Manoela desmente boatos de que estaria namorando amiga

Ana Maria Braga está com Covid-19: "Dor de garganta e cansada"

Ainda na publicação, a página oficial do concurso Miss e Mister Goiás disse que irá prestar homenagem ao modelo. "Realmente estamos em choque com está triste notícia que recebemos neste domingo. A organização do Miss e Mister Goiás vai prestar homenagem a este rapaz tão educado e que adorava uma aventura", escreveu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados