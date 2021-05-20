Missa de sétimo dia de Eva Wilma será transmitida pelo YouTube e pelo Instagram

A atriz Eva Wilma Crédito: Globo/Divulgação

A missa de sétimo dia de Eva Wilma, que será realizada na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, terá transmissão online pelas redes sociais do templo religioso no YouTube e Instagram. A atriz morreu no sábado, 15, aos 87 anos, em decorrência de um câncer no ovário.

Ela estava internada no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, desde o dia 15 de abril para tratar de problemas cardíacos e renais.

O tumor se disseminou e levou Eva Wilma a uma insuficiência respiratória. O câncer só foi descoberto em 7 de maio.