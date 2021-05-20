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Missa de sétimo dia de Eva Wilma será transmitida pelo YouTube e pelo Instagram

Atriz morreu aos 87 anos em decorrência de um câncer
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 mai 2021 às 10:34

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 10:34

A atriz Eva Wilma
A atriz Eva Wilma Crédito: Globo/Divulgação
A missa de sétimo dia de Eva Wilma, que será realizada na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, terá transmissão online pelas redes sociais do templo religioso no YouTube e Instagram. A atriz morreu no sábado, 15, aos 87 anos, em decorrência de um câncer no ovário.
Ela estava internada no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, desde o dia 15 de abril para tratar de problemas cardíacos e renais.
O tumor se disseminou e levou Eva Wilma a uma insuficiência respiratória. O câncer só foi descoberto em 7 de maio.
Um aviso no perfil oficial da atriz no Instagram informa que a missa de sétimo dia será realizada na sexta-feira, 21, a partir das 13h15.

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