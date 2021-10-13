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Encontro especial

Milton Nascimento sai pela 1ª vez na pandemia e visita Caetano Veloso

Cantor fez passeio após estar triplamente imunizado, diz filho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 out 2021 às 13:24

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 13:24

Caetano Veloso e Milton Nascimento se encontram pela primeira vez depois do início da pandemia
Caetano Veloso e Milton Nascimento se encontram pela primeira vez depois do início da pandemia Crédito: Instagram/miltonbitucanascimento
O cantor Milton Nascimento, 78, saiu de casa pela primeira vez desde o início da pandemia de coronavírus, em março de 2020, e visitou seu amigo e músico Caetano Veloso, 79, nesta terça-feira (12). O passeio foi registrado por seu filho, Augusto, e compartilhado na conta oficial do Instagram de Nascimento.
"Nosso primeiro passeio desde o início da pandemia", inicia o filho do artista na legenda da publicação. "Como meu pai é idoso e diabético, saiu de casa só para tomar as 3 doses da vacina e fazer alguns exames", explicou.
"Hoje, com ele triplamente imunizado, pegamos a estrada e fomos visitar Caetano. Acho que estreamos um 'início de volta a vida' com o pé direito. Foi lindo ver Caetano mostrando as músicas novas, e os dois relembrando histórias e mais histórias que viveram", continuou.
"Hoje foi, literalmente, um dos dias mais incríveis da minha vida", completou Augusto na publicação. Nos comentários da foto, fãs e internautas celebraram o reencontro e deixaram mensagens carinhosas para os dois artistas.
"Que bonito! Obrigado por compartilhar com os fãs esse encontro", escreveu um. "Dois gênios de nossa música", pontuou outro internauta. "Fiquei emocionada", disse ainda uma terceira seguidora. "Que coisa mais linda", escreveu um quarto.
No início de outubro, Nascimento compartilhou um vídeo, também em seu Instagram, recebendo a terceira dose do imunizante contra o coronavírus. "Obrigado a todos os profissionais de saúde!", escreveu na legenda do registro, completando com as hashtags "#elenão" e "#vivaosus".

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