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Tudo na paz

Miley Cyrus e Liam Hemsworth chegam a acordo sobre divórcio

Cantora ficará com os 15 animais de estimação que eles tinham juntos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 14:50

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 14:50

Miley Cyrus e Liam Hemsworth terminaram o casamento Crédito: Reprodução/Instagram
Os atores Miley Cyrus, 27, e Liam Hemsworth, 29, chegaram a um acordo sobre o divórcio, segundo informou o site TMZ.
Depois de oito meses de casamento, eles anunciaram o fim da relação em agosto deste ano. Mas, de acordo com o site, a separação deve ser oficializada somente na próxima terça-feira (31). 
Fontes ouvidas pelo TMZ afirmaram que Miley ficará com os 15 animais de estimação que eles tinham juntos. Além disso, já existia um acordo pré-nupcial sobre a divisão dos bens. 
Foi Hemsworth quem entrou com o pedido de separação, citando "diferenças irreconciliáveis". 

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Em setembro, a revista People noticiou que Miley já tinha superado o fim do casamento e estava envolvida com a influenciadora digital americana Kaitlynn Carter, 30. 
Em outubro, ela passou a ser vista com Cody Simpson. No fim de novembro, os dois passaram o feriado de Dia de Ação de Graças juntos e até participaram do tradicional almoço que marca a festividade americana com a família dela.
Já Liam Hemsworth, depois de ter sido visto com a atriz Maddison Brown, 22, da série "Dinastia", gerando rumores de um affair, parece ter assumido namoro com outra mulher em dezembro.
A escolhida foi a modelo Gabriella Brooks, 21, que ele chegou a ser apresentada aos pais do ator em Byron Bay, na Australia, segundo a revista People.

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