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Acabou o amor

Miley Cyrus e Kaitlynn Carter terminam namoro de um mês

Fonte ligada ao ex-casal disse à People que cantora não quer nada sério, já que está em fase de focar na carreira

Publicado em 

24 set 2019 às 05:04

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 05:04

Miley Cyrus e a ex-namorada, Kaitlynn Carter Crédito: Reprodução/Instagram
Miley Cyrus e a empresária Kaitlynn Carter terminaram o namoro de um mês, segundo informações da People divulgadas neste domingo, dia 22.
Uma pessoa próxima do ex-casal, cuja identidade não foi divulgada, informou à revista que a cantora "não deseja um relacionamento sério", pois ela quer se concentrar em sua carreira. "Elas passavam todos os dias juntas e simplesmente não era nada que Miley queria continuar fazendo", informou a fonte.
Crédito: Elle/Reprodução/Instagram @mileycyrus
Apesar do término, as duas ainda são amigas. Pouco antes de engatar o romance com a empresária, em agosto, Miley Cyrus se divorciou do ator Liam Hemsworth, com quem estava casada desde dezembro de 2018.

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