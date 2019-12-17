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Liam Hemsworth apresenta a modelo Gabriella Brooks aos seus pais

Tudo indica que a fila andou para o ex-marido da cantora Miley Cyrus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 20:30

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 20:30

O ator Liam Hemsworth Crédito: Instagram/@liamhemsworth
Depois de ter sido visto com a atriz Maddison Brown, 22, da série "Dinastia", andando de mãos dadas pelas ruas de Nova York, o ator Liam Hemsworth, 29, parece ter assumido um namoro de vez.
Ele foi fotografado na última sexta-feira (13) apresentando a modelo Gabriella Brooks, 21, aos seus pais em Byron Bay, na Australia, segundo a revista People. Após um almoço familiar, Brooks deu um abraço apertado na mãe de Hemsworth.

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Esse encontro acontece quatro meses depois de o ator e Miley Cyrus anunciarem a separação, em agosto. Desde então, ele esteve na Austrália, onde era visto surfando com o irmão Chris Hemsworth, 36, astro da série de super-heróis "Vingadores".
Já de volta aos Estados Unidos, ele foi visto duas vezes com Maddison Brown, algumas das vezes trocando abraços e beijos.
A revista tentou contato com Hemsworth e com Brooks, mas nenhum deles respondeu.
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Sea monkey

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