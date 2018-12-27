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Miley Cyrus e Liam Hemsworth se casam em cerimônia secreta

A cantora norte-americana publicou fotos em que aparece com um vestido branco abraçada com o ator australiano

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 20:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 20:58
Miley Cyrus e Liam Hemsworth se casaram em uma cerimônia secreta no domingo, 23, em Los Angeles. A cantora postou nas redes sociais três fotos em preto-e-branco dela e Hemsworth. Ela escreveu nas legendas das publicações feitas nesta quarta-feira, 26: "10 anos depois..." e "12.23.18", indicando o dia em que trocaram votos.
Cyrus, de 26 anos, compartilhou outra foto dela e Hemsworth se beijando. Ele também postou uma foto deles com as palavras "meu amor". Nas fotos, Miley está com um vestido branco enquanto o ator de 28 anos usa um smoking com tênis brancos.
O casal reatou em 2015 depois de um relacionamento vai e volta. Ambos estrelaram o drama romântico de 2010, "The Last Song".
Os representantes de Cyrus e Hemsworth não responderam ao e-mail da AP solicitando comentários.

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