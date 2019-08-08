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Eterno Thor

Chris Hemsworth anuncia pausa na carreira para se dedicar à família

"Só vou fazer merendas e levar e buscar na escola", disse ele, em entrevista a uma revista americana

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 11:21

Publicado em 

08 ago 2019 às 11:21
Crédito: Reprodução/Instagram @chrishemsworth
Chris Hemsworth, 35, lembrado pelo papel de Thor nos cinemas, está cansado do mundo de be revelou que fará uma pausa em sua carreira para cuidar de sua família. 
> Ator que fez Thor aparece irreconhecível em fotos
"Estou em casa agora, tirando os próximos seis meses para passar mais tempo com as crianças e minha esposa. Só vou fazer merendas e levar e buscar na escola", disse o ator em uma entrevista ao podcast Men's Health Strenght Sessions, publicado nesta segunda-feira (5).
> Natalie Portman interpretará versão feminina de Thor
Em processo de reforma da casa, o ator disse que quer aproveitar as novidades em sua vida. "Talvez eu tenha que estender essas férias por mais 12 meses apenas para estar lá quando a casa estiver finalizada". 
Depois desse ano sabático, ele diz que quer continuar fazendo novos trabalhos e revelou que gostaria de fazer um papel em um drama. "Comédia é fantástica. Há muita improvisação", acrescentou
Após "Vingadores: Ultimato", o ator ficou receoso com o desemprego, mas disse que desencanou do pensamento e resolveu viver "o agora". "Se você continuar olhando para frente e não se divertir agora, então você vai sentir falta disso".

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