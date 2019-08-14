Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
APÓS SEPARAÇÃO

'Desejo saúde e felicidade', declara Liam Hemsworth a Miley Cyrus

Ator se manifestou nas redes sociais para evitar boatos sobre rompimento com cantora

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 07:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2019 às 07:15
Miley Cyrus e Liam Hemsworth quando se casaram, em dezembro de 2018 Crédito: Instagram/@mileycyrus
Liam Hemsworth decidiu usar as redes sociais nesta segunda-feira, 12, para falar sobre o fim do casamento com Miley Cyrus. O ator, de 29 anos, compartilhou uma foto de um pôr do sol no Instagram e confirmou as notícias sobre a separação.
"Oi! Apenas uma nota rápida para dizer que Miley e eu recentemente nos separamos e desejo-lhe nada além de saúde e felicidade daqui para frente", escreveu Liam.
> Após divórcio, Miley Cyrus é vista aos beijos com blogueira
O casal oficializou união em dezembro de 2018 e anunciou separação na semana passada, de acordo com uma nota enviada por um representante da cantora à revista People no último sábado, 10.
De acordo com o Enterntainment Tonight, Miley já estaria se envolvendo com outra pessoa após o fim do relacionamento, a blogueira Kaitlynn Carter, com quem foi vista em momentos de carinho.
No perfil oficial dele no Instagram, Liam ressaltou que a serapação do casal é um assunto particular. "Este é um assunto privado e eu não fiz, nem farei, nenhum comentário para jornalistas ou meios de comunicação. Quaisquer citações relatadas atribuídas a mim são falsas. Paz e amor", concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados