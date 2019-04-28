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Meu filho era saudável e era hora dele, diz mãe de modelo morto

Thales Soares, 26, conhecido como Tales Cotta, morreu após uma queda durante o desfile da grife Ocksa na noite de sábado

Publicado em 28 de Abril de 2019 às 19:32

Publicado em 

28 abr 2019 às 19:32
Modelo Tales Cotta Crédito: Reprodução/Instagram
A mãe do modelo que morreu durante um desfile da  47ª São Paulo Fashion Week afirmou que o rapaz era saudável e havia se alimentado. Ela ainda afirmou que "fatalidades acontecem" e que era "hora" do filho. 
Thales Soares, 26, conhecido como Tales Cotta, morreu após uma queda durante o desfile da grife Ocksa na noite de sábado (27). 
A mãe do modelo, Heloísa Cotta, fez um post em rede social afirmando que o rapaz tinha boa saúde e rebatendo especulações sobre sua saúde e hábitos. 
"Gostaria de deixar claro aqui principalmente para algumas matérias da mídia que o Tales Cotta não estava sem se alimentar, porque eu como mãe sempre me preocupei com a saúde dele e ele também. Poucos minutos antes do desfile foi o o perguntei se havia alimentado e ele me respondeu que tinha comido bastante", escreveu. 
Ela afirmou ainda que o jovem cuidava da saúde. "Sempre teve muita saúde e sempre se cuidava com exames periódicos, portanto as fatalidades acontecem e era a hora dele. Estamos todos aqui de passagem", disse. "Meu filho era um menino de ouro. Não tinha vícios. Vai me fazer muita falta". 
A reportagem procurou a mãe do rapaz, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O velório do rapaz será nesta segunda-feira (29), na Capela do Hospital Cesar Leite, em Manhuaçu (MG).
A agência de modelos responsável pela carreira de Tales também emitiu nota sobre o assunto, na qual afirma que ele sempre teve "comportamento exemplar". "O modelo não era estreante, já desfilou em outras edições tanto do SPFW, quanto outros importantes eventos de moda, como a Casa de Criadores", diz.
A agência afirmou que o rapaz nunca apresentou ou se queixou de problemas de saúde. "Ele mantinha uma dieta saudável (era vegetariano), não usava substâncias ilícitas e estava em plenas condições para participar do desfile", diz a nota.
A empresa afirma aguardar o laudo médico "Pedimos respeito nesse momento de profunda tristeza. Estamos prestando toda a assistência à família e amigos de Tales Cotta, que estará para sempre em nossos corações e memória".
Tales nasceu em Manhuaçu, em Minas Gerais, e era formado em educação física. 
Em uma entrevista à revista Harper's Bazaar, Tales afirmou que iniciou a carreira de modelo aos 18 anos. "Sempre me dediquei aos estudos e me formei em educação física; logo depois, me mudei para São Paulo para investir mais na carreira de modelo e fui agenciado pela Base MGT", afirmou ele, que sonhava em seguir a carreira internacional.
Ele disse à publicação que, apesar de ser formado em educação física, pretendia entrar para o ramo da gastronomia depois da moda, uma carreira curta. Entre seus hobbies, estava a capoeira e a prática de esportes.
"Não sigo nenhuma dieta, adoro comer! E, apesar de ter estudado educação física, também não gosto de ir à academia. Gosto de esportes ao ar livre e pratico capoeira. Além disso, conto com uma genética boa, mas às vezes como miojo em plena semana de moda, então procuro praticar esportes para equilibrar", disse. 

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