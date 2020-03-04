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Não consegue emprego

Meio-irmão de Meghan Markle desabafa: 'Ser Markle se tornou maldição'

Thomas Markle, de 53 anos, disse que não consegue mais emprego por causa de ser meio-irmão de Meghan Markle, duquesa de Sussex

Publicado em 04 de Março de 2020 às 10:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 10:05
A duquesa de Sussex, a atriz Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @meghanmarkle_official
Thomas Markle, de 53 anos, está passando um perrengue para conseguir ser introduzido no mercado formal de trabalho novamente. O meio-irmão de Meghan Markle, esposa do príncipe Harry e duquesa de Sussex, revelou que está desempregado há meses e não consegue se reestabelecer porque os empresários têm medo de dar uma oportunidade para ele e sofrerem algum tipo de reataliação. As informações são da revista New Ideia, da Austrália. 
Não fosse pela ajuda dela (sua mãe), eu provavelmente estaria embaixo de uma ponte pedindo esmola, disse. 

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Irritado com toda a situação, Thomas está até pensando em trocar de sobrenome para ver se tem mais sorte: "Ser um Markle se tornou uma maldição. No desabafo, o cunhado do príncipe Harry ainda finalizou a entrevista com a publicação australiana dizendo que o casal foi hipócrita ao decidir deixar a realeza para viver da própria renda. 

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