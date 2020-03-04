Meio-irmão de Meghan Markle desabafa: 'Ser Markle se tornou maldição'

Thomas Markle, de 53 anos, está passando um perrengue para conseguir ser introduzido no mercado formal de trabalho novamente. O meio-irmão de Meghan Markle, esposa do príncipe Harry e duquesa de Sussex, revelou que está desempregado há meses e não consegue se reestabelecer porque os empresários têm medo de dar uma oportunidade para ele e sofrerem algum tipo de reataliação. As informações são da revista New Ideia, da Austrália.
Não fosse pela ajuda dela (sua mãe), eu provavelmente estaria embaixo de uma ponte pedindo esmola, disse.
Irritado com toda a situação, Thomas está até pensando em trocar de sobrenome para ver se tem mais sorte: "Ser um Markle se tornou uma maldição. No desabafo, o cunhado do príncipe Harry ainda finalizou a entrevista com a publicação australiana dizendo que o casal foi hipócrita ao decidir deixar a realeza para viver da própria renda.