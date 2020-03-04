Meio-irmão de Meghan Markle desabafa: 'Ser Markle se tornou maldição'

A duquesa de Sussex, a atriz Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @meghanmarkle_official

Thomas Markle, de 53 anos, está passando um perrengue para conseguir ser introduzido no mercado formal de trabalho novamente. O meio-irmão de Meghan Markle, esposa do príncipe Harry e duquesa de Sussex, revelou que está desempregado há meses e não consegue se reestabelecer porque os empresários têm medo de dar uma oportunidade para ele e sofrerem algum tipo de reataliação. As informações são da revista New Ideia, da Austrália.

Não fosse pela ajuda dela (sua mãe), eu provavelmente estaria embaixo de uma ponte pedindo esmola, disse.