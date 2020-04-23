Meghan Markle fala sobre seu 1º filme após saída da família real

A duquesa de Sussex, a atriz Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @meghanmarkle_official

Meghan Markle falou em entrevista ao programa Good Morning America nesta semana sobre seu primeiro trabalho desde quando deixou a família real britânica com seu marido, o príncipe Harry

Ela narrou o documentário Elephant, disponível no Disney+, serviço de streaming da Disney, e conta que está muito grata pela experiência de ir a campo conhecer a vida desses animais.

"Tenho muita sorte de poder ver de perto os elefantes em seu habitat natural. Quando você passa um tempo se conectando com eles e com a natureza selvagem, você entende de verdade que nós temos um papel importante na preservação e segurança deles", disse.