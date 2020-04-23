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Disney

Meghan Markle fala sobre seu 1º filme após saída da família real

Atriz é narradora do documentário 'Elephant', da Disney, que se passa em Botsuana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 16:02

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 16:02

A duquesa de Sussex, a atriz Meghan Markle
A duquesa de Sussex, a atriz Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @meghanmarkle_official
Meghan Markle falou em entrevista ao programa Good Morning America nesta semana sobre seu primeiro trabalho desde quando deixou a família real britânica com seu marido, o príncipe Harry
Ela narrou o documentário Elephant, disponível no Disney+, serviço de streaming da Disney, e conta que está muito grata pela experiência de ir a campo conhecer a vida desses animais.
"Tenho muita sorte de poder ver de perto os elefantes em seu habitat natural. Quando você passa um tempo se conectando com eles e com a natureza selvagem, você entende de verdade que nós temos um papel importante na preservação e segurança deles", disse.
Em agosto de 2019, ela e Harry visitaram o lar dos animais na Botsuana, na África, a convite da ONG Elephants Without Borders (Elefantes Sem Fronteiras).

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