Meghan Markle fala sobre seu 1º filme após saída da família real

Meghan Markle falou em entrevista ao programa Good Morning America nesta semana sobre seu primeiro trabalho desde quando deixou a família real britânica com seu marido, o príncipe Harry
Ela narrou o documentário Elephant, disponível no Disney+, serviço de streaming da Disney, e conta que está muito grata pela experiência de ir a campo conhecer a vida desses animais.
"Tenho muita sorte de poder ver de perto os elefantes em seu habitat natural. Quando você passa um tempo se conectando com eles e com a natureza selvagem, você entende de verdade que nós temos um papel importante na preservação e segurança deles", disse.
Em agosto de 2019, ela e Harry visitaram o lar dos animais na Botsuana, na África, a convite da ONG Elephants Without Borders (Elefantes Sem Fronteiras).