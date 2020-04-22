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De 'Hulk' a 'Batman Begins'; veja o que chega em maio na Netflix

Plataforma de streaming tem novidades para público assistir na quarentena
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 15:44

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 15:44

Imagem de divulgação do filme
Imagem de divulgação do filme "Batman Begins" (2005) Crédito: Divulgação
Como acontece periodicamente, novos filmes e séries entrarão no catálogo da Netflix no mês de maio. Entre as principais novidades estão uma série de filmes de super-heróis, como "Hulk", "Batman Begins", "Batman vs Superman" e "Batman: O Cavaleiro das Trevas".
Para as crianças, as novidades vão de "Luccas Neto em: Acampamento de Férias 2" e "She-Ra e as Princesas do Poder".

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Filme "Sergio", da Netflix, desperdiça Wagner Moura e personagem

Confira abaixo todas as estreias com datas confirmadas:
  • HOLLYWOOD - ORIGINAL NETFLIX
  • Criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, esta minissérie acompanha um grupo de atores e diretores que sonham com o sucesso na Hollywood do pós-guerra. Custe o que custar.
  • 1 DE MAIO
  • DIAS SEM FIM - ORIGINAL NETFLIX
  • Condenado à prisão perpétua, um jovem reflete sobre as pessoas, as circunstâncias e o sistema que o levaram ao caminho do crime.
  • 1 DE MAIO
  • VOCÊ NEM IMAGINA - ORIGINAL NETFLIX
  • Tímida e estudiosa, Ellie é contratada pelo meigo, atlético e pouco articulado Paul com a missão de ajudá-lo a conquistar uma garota muito popular na escola. Mas a nova e improvável amizade entre os dois se complica quando Ellie descobre sentir atração pela mesma menina.
  • 1 DE MAIO
  • GO! GO! CORY CARSON:CHRISSY - ORIGINAL NETFLIX
  • A família Carson vence um concurso de talentos com uma dança que Cory criou. Mas, quando "a Chrissy" vira moda, todos os olhares se voltam para a irmã dele!
  • 1 DE MAIO
  • BILLIONS - TEMPORADA 5
  • De um lado, um procurador federal ambicioso. Do outro, um magnata e mago do mercado financeiro. Em jogo, bilhões de dólares
  • 4 DE MAIO
  • ANIME SCISSOR SEVEN - TEMPORADA 2 - ORIGINAL NETFLIX
  • Cabeleireiro de dia, assassino de aluguel à noite. Além de ganhar pouco, há controvérsias quanto ao seu talento, mas ele está de volta para a temporada 2.
  • 7 DE MAIO
  • PJ MASKS - TEMPORADA 2 - HERÓIS DE PIJAMA
  • Os PJ Masks precisam encontrar maneiras criativas de impedir que os vilões dominem a cidade com suas novas geringonças.
  • 7 DE MAIO
  • THE EDDY - ORIGINAL NETFLIX
  • Em um bairro animado de Paris, o dono de um clube de jazz lida com o dia a dia dos negócios e os perigos da cidade. A série é dirigida pelo vencedor do Oscar® Damien Chazelle (La La Land), e outros
  • 8 DE MAIO
  • MAIOR VIAGEM: UMA AVENTURA PSICODÉLICA - ORIGINAL NETFLIX
  • Neste documentário divertido sobre a história dos psicodélicos, celebridades relembram suas viagens alucinógenas mais marcantes com animações, encenações e muito mais.
  • 11 DE MAIO
  • CONDENADOS PELA MÍDIA - ORIGINAL NETFLIX
  • Esta série documental analisa como a mídia pode ter influenciado os vereditos dos maiores julgamentos da história.
  • 11 DE MAIO
  • GOTHAM - TEMPORADA 5
  • Heróis e vilões lutam para sobreviver, e Bruce Wayne fica mais próximo de seu destino na temporada final de Gotham.
  • 13 DE MAIO
  • A MISSY ERRADA - ORIGINAL NETFLIX
  • Tim acha que convidou a garota dos sonhos para uma temporada no Havaí. O problema é que, sem querer, chamou a menina errada.
  • 13 DE MAIO
  • HUMAN NATURE
  • Graças aos avanços da ciência, nós já podemos reescrever o nosso próprio DNA. Mas será que isso é uma boa ideia?
  • 15 DE MAIO
  • 3ª TEMPORADA DE DINASTIA - ORIGINAL NETFLIX
  • Na terceira temporada, esta releitura da famosa novela americana dos anos 1980 escancara as disputas de poder entre duas das famílias mais ricas dos EUA.
  • 23 DE MAIO
  • WHITE LINES - ORIGINAL NETFLIX
  • Com a morte repentina de seu irmão, Zoe abandona a vida tranquila em Manchester e viaja para Ibiza em busca da verdade.
  • 15 DE MAIO
  • SHE-RA E AS PRINCESAS DO PODER - TEMPORADA 5 - ORIGINAL NETFLIX
  • As princesas se preparam para enfrentar o Mestre da Horda e seu implacável exército. Adora confronta sua maior adversária de todos os tempos: ela mesma.
  • 15 DE MAIO
  • UM CRIME PARA DOIS - ORIGINAL NETFLIX
  • À beira da separação, um casal é suspeito de assassinato. É melhor eles correrem para descobrir o verdadeiro culpado e se safar da acusação.
  • 22 DE MAIO
  • TED
  • Depois de ganhar vida, um ursinho de pelúcia desbocado e baladeiro faz de tudo para impedir que seu dono se case com a namorada. Com Mark Wahlberg, que estreou em março, pela Netflix, o filme Troco em Dobro.
  • 22 DE MAIO
  • PAIXÃO OBSESSIVA
  • Tomada pelo ciúme, uma mãe arquiteta um perigoso plano para arruinar o novo relacionamento do ex-marido. Com Katherine Heigl.
  • 28 DE MAIO
  • ANIME DOROHEDORO - ORIGINAL NETFLIX
  • Desmemoriado, Caiman conta com a ajuda da jovem Nikaido para tentar matar o feiticeiro responsável pela maldição que o deixou com cabeça de lagarto.
  • 28 DE MAIO

AINDA EM MAIO

  • MULHERES PODEROSAS
  • VALÉRIA - ORIGINAL NETFLIX
  • DOCES MAGNÓLIAS - ORIGINAL NETFLIX
  • SUPERMÃES: TEMPORADA 4 - - ORIGINAL NETFLIX
  • HULK
  • BATMAN BEGINS
  • BATMAN VS SUPERMAN: A ORIGEM DA JUSTIÇA
  • BATMAN - O CAVALEIRO DAS TREVAS RESSURGE
  • NOITE SEM FIM
  • DESEJO DE MATAR
  • DESPEDIDA EM GRANDE ESTILO
  • LUCCAS NETO EM:ACAMPAMENTO DE FÉRIAS 2 - ORIGINAL NETFLIX
  • THOMAS E SEUS AMIGOS - VISITANDO A RAINHA
  • THOMAS E SEUS AMIGOS - FEIRA DE NOVIDADES
  • THOMAS E SEUS AMIGOS - O FUTURO CHEGOU

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