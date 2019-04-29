Médicos suspeitam que modelo tinha doença congênita, diz agência

Modelo Tales Cotta Crédito: Reprodução/Instagram

O responsável pela agência de Thales Soares, BASE mgt, Rogério Campaneli, afirmou que os médicos do Hospital Sorocabano que atenderam o rapaz suspeitam da existência de uma doença congênita.

Tales Cotta, o modelo morreu após uma queda durante o desfile da grife Ocksa na noite de sábado (27). Conhecido como, o modelo morreu após uma queda durante o desfile da grife Ocksa na noite de sábado (27).

"Os médicos que conversaram com a gente falaram que quando o Tales caiu a morte cerebral já existia. Os médicos tentaram durante 1h20 a reanimação do coração. Mas o socorro não iria adiantar", disse.

De acordo com ele, o IML (Instituto Médico Legal) informou que foi morte súbita e que o laudo deve sair entre 60 e 90 dias.

Campaneli afirmou que modelos que estavam com Tales no backstage relataram que ele parecia bem. "Ele estava numa plenitude total. As pessoas do backstage falaram que ele estava brilhando muito. É uma coisa inexplicável".

O agente afirma que ele havia passado por exames devido ao trabalho. Além disso, para participar do evento, teve de apresentar um atestado de saúde.

Campaneli afirma que Tales, há um ano e oito meses na agência, estava em "plena ascensão". "Ele era muito focado, as coisas estavam dando certo. Ele iria gravar um comercial de uma marca de combustível por causa da diversidade", disse.

Tales também deveria participar neste ano de um desfile em Milão, na Itália.