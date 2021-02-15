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Casal polêmico

MC Mirella se casa com Dynho Alves no México

União entre a MC e o funkeiro ocorreu em cerimônia intimista, em Cancún; veja fotos e vídeo

Publicado em 

15 fev 2021 às 11:50

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 11:50

MC Mirella se casa com Dynho Alves
MC Mirella se casa com Dynho Alves Crédito: Instagram | @Mirella
A MC Mirella oficializou o casamento com o funkeiro Dynho Alves em Cancún, no México, neste domingo (14). Em evento para poucas pessoas, o casal disse "sim" à união. A cantora postou fotos e vídeos da festa com os convidados.
Os dois ficaram noivos durante o programa do apresentador Rodrigo Faro, da TV Record. A MC, em todo o tempo que esteve no reality A Fazenda, evidenciava a paixão que tinha por Dynho e deixava sempre claro que não queria fazer nada que pudesse atrapalhar o amor e a admiração entre os dois.

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