MC Mirella se casa com Dynho Alves no México

A MC Mirella oficializou o casamento com o funkeiro Dynho Alves em Cancún, no México, neste domingo (14). Em evento para poucas pessoas, o casal disse "sim" à união. A cantora postou fotos e vídeos da festa com os convidados.

Os dois ficaram noivos durante o programa do apresentador Rodrigo Faro, da TV Record. A MC, em todo o tempo que esteve no reality A Fazenda, evidenciava a paixão que tinha por Dynho e deixava sempre claro que não queria fazer nada que pudesse atrapalhar o amor e a admiração entre os dois.