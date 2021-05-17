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Na Barra da Tijuca

MC Kevin cai do 5° andar de hotel no Rio de Janeiro

O incidente foi registrado no início da noite deste domingo (16). Após ser socorrido, funkeiro não resistiu e morreu

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 21:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2021 às 21:07
Funkeiro Kevin Nascimento, mais conhecido como Mc Kevin
Funkeiro Kevin Nascimento, mais conhecido como Mc Kevin, encontra-se em estado grave após cair do 11º andar de hotel Crédito: Reprodução | Instagram @mckevin

Atualização

16/05/2021 - 10:52
O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, conhecido como MC Kevin, caiu do 5º andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, no  Rio de Janeiro, no início da noite deste domingo (16). O artista foi resgatado ainda com vida por policiais do Corpo de Bombeiros para o hospital Miguel Couto, na Gávea, mas o estado de saúde é considerado grave. As informações são do G1
Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou que MC Kevin caiu do 11º andar. Depois, a informação foi corrigida. Segundo a Polícia Militar, a queda ocorreu do 5º andar.
O MC  tem um histórico de polêmicas. No início deste ano, quatro policiais militares se sentiram ofendidos após publicações do cantor em redes sociais. Em maio de 2020, ele foi alvo de denúncias de moradores do condomínio onde mora por ter quebrado o protocolo de isolamento social devido à pandemia da Covid-19. Um ano antes, ele havia sido detido em um hotel em Belo Horizonte (MG) por consumo de drogas. 
Um funcionário do hotel procurou a polícia ao sentir cheiro de maconha vindo do apartamento 806, onde o funkeiro estava hospedado para um show. Ao chegarem ao quarto, os policiais afirmam que o músico e um amigo dele, Hariel Bernardo Ribeiro, conhecido como MC Hariel, confessaram o uso de maconha e haxixe. Eles foram conduzidos à delegacia, onde assinaram um termo circunstanciado e foram liberados em seguida. 

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