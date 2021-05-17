MC Kevin cai do 5° andar de hotel no Rio de Janeiro

Funkeiro Kevin Nascimento, mais conhecido como Mc Kevin, encontra-se em estado grave após cair do 11º andar de hotel Crédito: Reprodução | Instagram @mckevin

O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, conhecido como MC Kevin, caiu do 5º andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no início da noite deste domingo (16). O artista foi resgatado ainda com vida por policiais do Corpo de Bombeiros para o hospital Miguel Couto, na Gávea, mas o estado de saúde é considerado grave. As informações são do G1

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou que MC Kevin caiu do 11º andar. Depois, a informação foi corrigida. Segundo a Polícia Militar, a queda ocorreu do 5º andar.

O MC tem um histórico de polêmicas. No início deste ano, quatro policiais militares se sentiram ofendidos após publicações do cantor em redes sociais. Em maio de 2020, ele foi alvo de denúncias de moradores do condomínio onde mora por ter quebrado o protocolo de isolamento social devido à pandemia da Covid-19. Um ano antes, ele havia sido detido em um hotel em Belo Horizonte (MG) por consumo de drogas.