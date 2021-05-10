Maurício Meirelles diz haver fila de famosos para Foi Mau

O apresentador diz não estar focado em bater a forte concorrência da faixa noturna. "Estou muito menos preocupado com a audiência na TV do que com a repercussão", diz. "Estou olhando as redes sociais durante a exibição e todo mundo que assiste ao programa gosta muito. Ele tem feito barulho na internet. Isso é uma coisa que a RedeTV! sentia falta desde o Pânico."