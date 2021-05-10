Cuca e saci ressurgem nas telas e geram debate sobre apropriação cultural

Ainda assim, o casal, que vive em Los Angeles, nos Estados Unidos, diz que há uma preocupação para que as histórias despertem um interesse no público que vá além da nostalgia. A estratégia, avaliam, é recorrer às origens sombrias das criaturas folclóricas.

O público, que já conhece o folclore brasileiro, fica surpreso quando o vê desconstruído. Sempre que se modifica algo conhecido, isso chama atenção, diz Munhóz.