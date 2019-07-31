Marquezine rompe com empresários e mãe passa a gerenciar carreira

A parceria de Bruna Marquezine com seus últimos empresários durou pouco mais de um ano. Agora, segundo informações do jornal Extra, a mãe da atriz é que vai passar a gerir a carreira da global. De acordo com a publicação, Neide, inclusive, já acompanhou as últimas movimentações nos contratos de Bruna para ficar por dentro das negociações.
Nos bastidores, o papo é de que até um advogado de confiança da família foi convocado para ajudar esse novo momento de gestão de Bruna.
Segundo o jornal, Marquezine ainda estuda a possibilidade de reatar com seu antigo empresário, Zeca Vitorino, responsável pelas carreiras de artistas como Camila Pitanga e Tatá Werneck. Em junho de 2018 ela rompeu com o profissional depois de mais de 15 anos.