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Guinada

Marquezine rompe com empresários e mãe passa a gerenciar carreira

Até um advogado de confiança está ajudando nas novas negociações, segundo informações do jornal Extra

Publicado em 

31 jul 2019 às 12:20

Publicado em 31 de Julho de 2019 às 12:20

Crédito: Eduardo Bravin
A parceria de Bruna Marquezine com seus últimos empresários durou pouco mais de um ano. Agora, segundo informações do jornal Extra, a mãe da atriz é que vai passar a gerir a carreira da global. De acordo com a publicação, Neide, inclusive, já acompanhou as últimas movimentações nos contratos de Bruna para ficar por dentro das negociações. 
Nos bastidores, o papo é de que até um advogado de confiança da família foi convocado para ajudar esse novo momento de gestão de Bruna. 
Segundo o jornal, Marquezine ainda estuda a possibilidade de reatar com seu antigo empresário, Zeca Vitorino, responsável pelas carreiras de artistas como Camila Pitanga e Tatá Werneck. Em junho de 2018 ela rompeu com o profissional depois de mais de 15 anos. 

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