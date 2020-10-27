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Mário Jr. posta foto com carro de luxo e brinca: 'Obrigado, Letícia'

Brasileiro é conhecido por seus vídeos no TikTok e ficou popular após um em que diz 'Oi, Letícia, né?'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 09:34

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 09:34

O tiktoker Mário Júnior deixou os fãs curiosos após aparecer ao lado de um carro da marca Porsche
O tiktoker Mário Júnior deixou os fãs curiosos após aparecer ao lado de um carro da marca Porsche Crédito: Instagram / @lzmaario
"Oi, Letícia né?". Se você frequenta um pouco as redes sociais, já deve ter visto algum post com esse meme, que faz referência ao tiktoker Mário Júnior, um dos brasileiros mais conhecidos no TikTok. Uma foto que o produtor de conteúdo publicou no domingo, 25, despertou a curiosidade de seus seguidores.
Mário aparece sentado no capô de um carro da Porsche, uma das maiores marcas de carros do mundo, conhecida por produzir veículos com preços elevados. Com um dos seus já tradicionais sorrisos, o post ainda tem uma brincadeira na legenda: "Obrigado Letícia".
Ela faz referência a um dos vídeos mais conhecidos do tiktoker na rede social. Com quase 4 milhões de seguidores, Mário Júnior produz vídeos onde simula diálogos românticos enquanto olha para a câmera, dando a ideia de que o espectador é quem está recebendo o "flerte". Em um deles, para puxar assunto, o jovem diz: "Oi, Letícia, né?".
Mário começou a produzir vídeos quando morava na Inglaterra e, recentemente, retornou ao Brasil. Ele não revelou se o carro é dele, de um conhecido ou alugado.
Ver essa foto no Instagram

Obrigado Letícia

Uma publicação compartilhada por Mario Junior (@lzmaario) em

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