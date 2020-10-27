Mário Jr. posta foto com carro de luxo e brinca: 'Obrigado, Letícia'

O tiktoker Mário Júnior deixou os fãs curiosos após aparecer ao lado de um carro da marca Porsche Crédito: Instagram / @lzmaario

"Oi, Letícia né?". Se você frequenta um pouco as redes sociais, já deve ter visto algum post com esse meme, que faz referência ao tiktoker Mário Júnior, um dos brasileiros mais conhecidos no TikTok. Uma foto que o produtor de conteúdo publicou no domingo, 25, despertou a curiosidade de seus seguidores.

Mário aparece sentado no capô de um carro da Porsche, uma das maiores marcas de carros do mundo, conhecida por produzir veículos com preços elevados. Com um dos seus já tradicionais sorrisos, o post ainda tem uma brincadeira na legenda: "Obrigado Letícia".

Ela faz referência a um dos vídeos mais conhecidos do tiktoker na rede social. Com quase 4 milhões de seguidores, Mário Júnior produz vídeos onde simula diálogos românticos enquanto olha para a câmera, dando a ideia de que o espectador é quem está recebendo o "flerte". Em um deles, para puxar assunto, o jovem diz: "Oi, Letícia, né?".