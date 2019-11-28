Marina Ruy Barbosa critica pessoas que fazem selfies em velório de Gugu

A atriz Marina Ruy Barbosa Crédito: Instagram/marinaruybarbosa

A atriz Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais nesta quinta-feira (28) para criticar as pessoas que estão fazendo selfies no velório de Gugu Liberato, que acontece na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo).

"Velório não é lugar para tirar foto/selfie", disse Marina, em seu perfil no Twitter. "Uma coisa que não entendo e acho mórbido: Por qual motivo uma pessoa que morreu, ganha milhares de seguidores nas redes sociais? Qual o intuito de seguir alguém depois da morte anunciada?!", desabafou a atriz.

Marina Ruy Barbosa disse ainda ter ficado "chocada como a gente está usando errado a internet. Sério." "Eu fico pensando quando alguém morre... E vejo tantas homenagens... Será que essa pessoa sabia que era tão amada? Que tinha tanta gente que se importava com ela? Será que ainda -em vida-, essas pessoas mostravam seu carinho pra ela?", reflete a atriz.

"Sei lá, só um desabafo e reflexão mesmo. Vamos aproveitar a vida para homenagear, amar, prestigiar, seguir, dar like, ligar, mandar mensagens, apoiar... É tão bom e necessário receber carinho", disse Marina, que lembrou ainda da morte de sua amiga, Maysa Marques Mussi, que estava no avião bimotor, que caiu no município de Marau, na Bahia, com piloto da Stock Car, Tuka Rocha, entre outras pessoas.

"Mas e minha amiga que não era famosa, e ganhou mais de 20 mil seguidores?! Que sentido faz?", questiona a atriz, em resposta a internauta.

VELÓRIO DE GUGU LIBERATO

Apesar de o velório estar marcado para a tarde desta quinta, o primeiro a chegar ao local da cerimônia, ainda na madrugada, foi o gari desempregado Saulo Duarte Soares, 33, de Juquiá, no Vale do Ribeira, que foi com uma camiseta repleta de corações com mensagens para o apresentador.

Famosos comparem a velório de Gugu Liberato

"Cada palavra [espalhadas em corações na sua camiseta] tem um significado: família, amigo, força, paz, solidariedade. Ele não me ajudou diretamente, mas é como se tivesse. Eu acho que aquele que faz bem para uma pessoa está fazendo bem para mim. O nosso país necessita de mais pessoas como ele", afirmou ele.

Antonio da Paz, 64, segundo da fila, veio de Ubatã, no sul da Bahia, a mais de 1.600 km da capital paulista, para acompanhar de perto a despedida de Gugu. "Assim que eu soube que ele faleceu, viajei pra cá pra fazer as minhas homenagens", disse o vendedor autônomo. Antonio diz que a morte do apresentador "deixa um vazio e uma tristeza imensa."

MORTE DE GUGU

O apresentador Gugu Liberato, 60, teve a morte confirmada na noite da última sexta-feira (22) após ele passar dois dias internado em um hospital de Orlando, na Flórida, Estados Unidos, em decorrência de uma queda sofrida em casa. Ele despencou de uma altura de quatro metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão.

Cerca de duas semanas antes do acidente, Gugu foi dado como morto pela rede social da própria emissora, a Record. Na ocasião, ele teve de ir a público confirmar que estava bem. "Pessoal, alguém publicou que eu tive um enfarto. É fake, tá? Estou muito bem, obrigado", escreveu ele em seu Twitter.

Após a queda sofrida em sua casa, os médicos constaram que o apresentador não apresentava mais atividade cerebral, segundo a nota de falecimento, que não especifica a data exata da morte. Os familiares então autorizaram a doação de todos os seus órgãos, o que poderia beneficiar até 50 pessoas.

28/11/2019 - Velório do Apresentador Gugu Liberato, realizado no Salão Monumental da Assembléia Legislativa de São Paulo, no Ibirapuera, nesta quinta-feira (28) Crédito: PAULO GUERETA/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) lamentou a morte do apresentador em suas redes sociais: "O país perde um dos maiores nomes da comunicação televisiva, que por décadas levou informação e alegria aos lares brasileiros. Que Deus o receba de braços abertos e conforte os corações de todos", disse a mensagem.

Já o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), decretou luto de três dias em razão da morte do apresentador, que ele classificou como "um de seus principais comunicadores": "O Brasil perde um talento", afirmou em nota. Já a Assembleia Legislativa ofereceu o salão nobre para a realização do velório.

Gugu Liberato deixa a mulher, Rose Miriam, e três filhos: João Augusto, de 17 anos, e as gêmeas Marina e Sofia. O velório acontece nesta quinta-feira (28) na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). A cerimônia, aberta ao público, deve seguir até a manhã desta sexta (29). Depois, Gugu será levado em carro de bombeiros para o Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, onde será sepultado no jazigo da família. O enterro será no mesmo dia em que aconteceu o de seu pai, dez anos atrás.

TRAJETÓRIA

Gugu, que começou a trabalhar como office-boy em uma imobiliária em São Paulo, teve uma carreira repleta de sucessos e polêmicas, que incluem desde a famosa Banheira do Gugu até uma entrevista com supostos membros do PCC que faziam ameaças a políticos e jornalistas --desmentida pela própria facção.

Ele contou à Folha na década de 1990 que chegou a mandar cartas para Silvio Santos, com ideias e sugestões para os programas dele, até que foi chamado. Silvio resolveu dar uma chance ao menino, na época com apenas 14 anos, contratando-o como assistente de produção, quando o apresentador ainda estava na Globo.

Ao conseguir a concessão que daria origem ao SBT, Silvio deu a oportunidade de apresentador a Gugu. Passou pelo Viva a Noite, Passa ou Repassa, Sabadão Sertanejo e Domingo Legal, onde se consolidou, chegando a mudar de horário para competir diretamente com o Domingão do Faustão (Globo), até então líder no horário.

Gugu estreou na Record em 2009, onde hoje apresentava os realities Power Couple Brasil e Canta Comigo. Esse último está hoje na reta final da segunda temporada. Segundo a Record, o apresentador chegou a gravar a final, prevista até então para ir ao ar dia 4 de dezembro.

28/11/2019 - A esposa de Augusto Liberato, Rose Miriam Di Matteo, no velório do apresentador, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Crédito: MARIVALDO OLIVEIRA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Gugu também foi o responsável por alavancar a carreira de algumas boy bands famosas dos anos 1980 e 1990. Entre elas, o Dominó, que estourou em 1984 com Afonso Nigro, Nill, Marcos Quintela e Marcelo Rodrigues, e o Polegar, que tinha entre os membros o cantor Rafael Ilha, que virou celebridade ainda criança.

REPERCUSSÃO

Ana Maria Braga, Xuxa, Ana Hickmann, Fátima Bernardes, Luan Santana e outros famosos lamentaram a morte de Gugu. "Triste como amigo, triste como admirador, triste como colega, triste como telespectador. O Brasil perde um comunicador que enxergava na televisão uma ferramenta poderosa para falar com o povo", afirmou Luciano Huck.

Faustão aproveitou para esclarecer que nunca houve rivalidade com o colega: "Embora não tivéssemos amizade, sempre tivemos uma relação muito cordial e educada. Nós, que disputamos a audiência por muitos anos, fomos adversários, mas jamais inimigos. Aqui, da galera do Domingão, uma homenagem a Augusto Liberato, que foi uma das figuras mais importantes da história da televisão no Brasil".