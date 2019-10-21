Marina Ruy Barbosa batiza filho da atriz Luma Costa no Cristo Redentor

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Sem palavras ainda para descrever esse momento. Batizar meu filho aos pés do Cristo Redentor rodeada de amigos e família, foi muito especial. Que energia! Com a benção do @padreomaroficial agora @marinaruybarbosa e @marcelo.costa.f são padrinhos oficiais do nosso amado Dudu. Só tenho a agradecer meus irmãos, um de sangue e outra de alma. Que dia lindo. Memorável. ?❤️ Foto: @estudio_thalitacastanha