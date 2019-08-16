Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eu hein!

Boneca bizarra rouba a cena de Kelly Key e Marina Ruy Barbosa em foto

Clique foi compartilhado pela cantora nesta quinta (15)

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 07:59

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

16 ago 2019 às 07:59
Crédito: Reprodução/Instagram @oficialkellykey
Kelly Key aproveitou a quinta-feira (15) para postar um clique antigo ao lado de Marina Ruy Barbosa e sua filha, Suzanna Freitas, há 13 anos. Mas o que acabou sendo o ponto alto da foto foi uma boneca de princesa bizarra, com os olhos esbugalhados. 
"Estava arrumando uns álbuns hoje e achei esta foto no aniversário de 6 anos da Suzanna. Ela e a Marina sempre tão lindas. Já a boneca... Não posso dizer o mesmo", brincou a cantora na legenda.
Os fãs também não perdoaram e só souberam falar do quão estranha é a escultura: "Essa boneca ai atrás não está pura não, hein". Outro comentou: "Annabelle total". Uma outra fã pediu até ajuda depois de ver a foto: "Socorro". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados