Boneca bizarra rouba a cena de Kelly Key e Marina Ruy Barbosa em foto

Kelly Key aproveitou a quinta-feira (15) para postar um clique antigo ao lado de Marina Ruy Barbosa e sua filha, Suzanna Freitas, há 13 anos. Mas o que acabou sendo o ponto alto da foto foi uma boneca de princesa bizarra, com os olhos esbugalhados.
"Estava arrumando uns álbuns hoje e achei esta foto no aniversário de 6 anos da Suzanna. Ela e a Marina sempre tão lindas. Já a boneca... Não posso dizer o mesmo", brincou a cantora na legenda.
Os fãs também não perdoaram e só souberam falar do quão estranha é a escultura: "Essa boneca ai atrás não está pura não, hein". Outro comentou: "Annabelle total". Uma outra fã pediu até ajuda depois de ver a foto: "Socorro".