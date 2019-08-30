'É herpes', diz Marina Ruy Barbosa sobre comentários de que colocou botox

A atriz Marina Ruy Barbosa, 24, mais uma vez teve de ir a público para desmentir que fez procedimentos estéticos no rosto. Ela apareceu com os lábios mais inchados em evento nesta semana e logo começaram a dizer que ela havia aplicado botox.
A uma seguidora, que avaliou que a boca da artista tinha ficado 'deformada', Marina explicou. "Eu tô com herpes. Não é botox, não. Tomara que você nunca tenha, dói bastante, tem que tomar um bando de remédio e é feinho", respondeu.
Um outro perfil de um Instagram que costuma analisar os procedimentos estéticos das celebridades, comentou a mesma coisa sobre Marina, que resolveu responder de uma forma mais contundente.
"Oi, tudo bem? Não costumo dar corda para esse tipo de coisa, mas nesse momento acho necessário. Além de ter tido recentemente uma sinusite aguda e retirado os sisos (tomei antibiótico vários dias), ontem estourou uma herpes na minha boca. Sim, pois apesar de ser atriz e ficar exposta, tenho os mesmos problemas de todos. Eu poderia ter cancelado o evento e deixado várias pessoas que estavam contando e dependendo de mim na mão, mas sou profissional. Mesmo me sentindo mal, com minha boca estourada", publicou Marina.