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'É herpes', diz Marina Ruy Barbosa sobre comentários de que colocou botox

Atriz foi a evento com lábios inchados

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 12:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2019 às 12:46
A atriz Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa
A atriz Marina Ruy Barbosa, 24, mais uma vez teve de ir a público para desmentir que fez procedimentos estéticos no rosto. Ela apareceu com os lábios mais inchados em evento nesta semana e logo começaram a dizer que ela havia aplicado botox.
A uma seguidora, que avaliou que a boca da artista tinha ficado 'deformada', Marina explicou. "Eu tô com herpes. Não é botox, não. Tomara que você nunca tenha, dói bastante, tem que tomar um bando de remédio e é feinho", respondeu.
Um outro perfil de um Instagram que costuma analisar os procedimentos estéticos das celebridades, comentou a mesma coisa sobre Marina, que resolveu responder de uma forma mais contundente.
> Marina Ruy Barbosa canta música de Tom Jobim em casamento; vídeo
"Oi, tudo bem? Não costumo dar corda para esse tipo de coisa, mas nesse momento acho necessário. Além de ter tido recentemente uma sinusite aguda e retirado os sisos (tomei antibiótico vários dias), ontem estourou uma herpes na minha boca. Sim, pois apesar de ser atriz e ficar exposta, tenho os mesmos problemas de todos. Eu poderia ter cancelado o evento e deixado várias pessoas que estavam contando e dependendo de mim na mão, mas sou profissional. Mesmo me sentindo mal, com minha boca estourada", publicou Marina.

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