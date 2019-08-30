'É herpes', diz Marina Ruy Barbosa sobre comentários de que colocou botox

Um outro perfil de um Instagram que costuma analisar os procedimentos estéticos das celebridades, comentou a mesma coisa sobre Marina, que resolveu responder de uma forma mais contundente.

"Oi, tudo bem? Não costumo dar corda para esse tipo de coisa, mas nesse momento acho necessário. Além de ter tido recentemente uma sinusite aguda e retirado os sisos (tomei antibiótico vários dias), ontem estourou uma herpes na minha boca. Sim, pois apesar de ser atriz e ficar exposta, tenho os mesmos problemas de todos. Eu poderia ter cancelado o evento e deixado várias pessoas que estavam contando e dependendo de mim na mão, mas sou profissional. Mesmo me sentindo mal, com minha boca estourada", publicou Marina.