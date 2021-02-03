Marilyn Manson é acusado por mais uma mulher de agressão com arma na cabeça

O cantor e compositor Marilyn Manson, 52, está com problemas. Agora, uma nova mulher o acusa de agressão: a estilista e cineasta Love Bailey. De acordo com ela, o cantor chegou a apontar uma arma para a sua cabeça durante um ensaio fotográfico em 2001.
Pelas redes sociais, deu mais detalhes do caso. "Quando alguém como Marilyn Manson aponta uma arma para sua cabeça, é hora de falar. É 2021 e temos que tirar o poder dessas pessoas horríveis para que não façam mal a ninguém", disse ela.
Em outro trecho do depoimento, a estilista diz que foi até a casa de Manson e foi chamada ao quarto dele. Ele havia acabado de fazer sexo com uma atriz e a moça parecia dopada. Quando ela foi tentar ajudar a moça, foi ameaçada com a arma.
"Me lembro de ter ficado chocada naquele momento. Há anos tenho sido silenciada para não dizer nada por causa da indústria da moda, por causa desses fotógrafos que vão colocar você na lista proibida por mencionar o nome deles", contou.
ENTENDA O CASO
Manson se posicionou em suas redes sociais após ser acusado de assédio e estupro por diversas mulheres. "Obviamente minha arte e minha vida sempre foram ímãs para polêmica, mas essas afirmações recentes sobre mim são horríveis distorções da realidade", escreveu em seu Instagram.
"Meus relacionamentos íntimos sempre foram totalmente consensuais com companheiras que pensam como eu. Independentemente de como, e por quê, outras estão optando hoje por manipular o passado, esta é a verdade", completou o artista.
Essa é a primeira manifestação pública da parte do cantor desde que sua ex-noiva, a atriz Evan Rachel Wood, 33, o acusou de ter cometido abusos e violência doméstica contra ela. "Ele começou a me assediar quando eu ainda era uma adolescente e abusou terrivelmente de mim por anos", afirmou a atriz. Os dois começaram o relacionamento quando Rachel Wood tinha 19 e Marilyn Manson 36.
Os artistas namoraram oficialmente entre 2006 e 2010, e em 2018 a atriz chegou a prestar depoimento no Comitê de Assuntos Judiciais da Câmara dos Representantes, para contar sobre os abusos físicos e psicológicos que sofreu como vítima e também relatou já ter sofrido estupros. Evan Rachel Wood revelou o nome de seu abusador apenas nesta segunda-feira (1).
Segundo a Vanity Fair, além da atriz, outras quatro mulheres que afirmam ter tido relações afetivas com o cantor também acusaram o artista de manipulação, assédio e abusos. Uma delas, que esteve com Marilyn Manson em 2015 também menciona vários estupros.
A atriz Rose McGowan, 47, conhecida por estar em séries como "Era Uma Vez" (2011), que esteve com o cantor no início dos anos 2000 disse: "Apoio Evan Rachel Wood e as outras mulheres corajosas que deram um passo à frente".
Após as acusações se tornarem públicas a gravadora do cantor rompeu o contrato com ele. A Loma Vista Records apagou a página do cantor em seu site e declarou ao site The Hollywood Reporter que "não vai mais promover o álbum recente de Marilyn Manson ou trabalhar com ele em projetos futuros".