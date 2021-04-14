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Ex-casal

Marília Gabriela relembra namoro com Reynaldo Gianecchini no Dia do Beijo

A atriz e apresentadora escolheu uma imagem da época em que era casada com Reynaldo Gianeccini, 48; "Feliz Dia do Beijo, baixinho, Reynaldo Gianecchini", completou

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 08:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 abr 2021 às 08:32
Dia do Beijo
Marília Gabriela relembra relacionamento com Gianecchini Crédito: Instagram | @gabi_mariliagabriela
Marília Gabriela, 72, foi uma das famosas que aproveitaram o Dia do Beijo, celebrado nesta terça-feira (13), para fazer publicações relacionadas à data. A atriz e apresentadora escolheu uma imagem da época em que era casada com Reynaldo Gianeccini, 48.
"Hoje é o Dia Internacional do Beijo, né?! Então, aí vai um beijo dos bons e um Carlos Drummond de Andrade para comemorar", escreveu. Ela completou a publicação com os versos: "O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar".
"Feliz Dia do Beijo, baixinho, Reynaldo Gianecchini", completou. "Feliz Dia do Beijo, amores todos meus. Muitos, muitos beijinhos e bom dia para vocês, desta sempre sua, G."
Nos comentários, os fãs do ex-casal ficaram em polvorosa. "Está me deixando sonhar, Gabi", disse um internauta. "Vocês são lindos! E que beijo", comentou outro.
Apesar de terem ficado casados entre 1999 e 2006, Marília Gabriela e Gianecchini mantêm a amizade. Os dois costumam trocar bastantes elogios em público.
Outros famosos que também celebraram a data foram Carolina Dieckmann e o cantor Daniel. Confira mais na galeria acima.

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