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Está se recuperando

Marília Gabriela faz cirurgia para retirar câncer de pele do nariz

Ela contou que descobriu o fato por causa de uma espinha que apareceu na narina esquerda e que não saía

Publicado em 09 de Março de 2021 às 08:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 mar 2021 às 08:29
Marília Gabriela faz cirurgia para retirar câncer de pele do nariz
Marília Gabriela faz cirurgia para retirar câncer de pele do nariz Crédito: Reprodução/Instagram @gabi_mariliagabriela
Marília Gabriela, 72, revelou que fez cirurgia para a retirada de um carcinoma basocelular, tipo mais frequente de câncer de pele, nesta segunda-feira (8) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A atriz e apresentadora recebeu alta há pouco e compartilhou a notícia nas redes sociais.
Ela contou que descobriu o fato por causa de uma espinha que apareceu na narina esquerda e que não saía. Ela foi ao médico, que pediu exames mais aprofundados. Quando os resultados saíram, ele correu para operá-la.
"Meu Dia Internacional da Mulher!", escreveu na legenda de uma foto em que aparece após a cirurgia. "Passei uma semana bem da estressante... até hoje", contou.
Marília Gabriela, que aproveitou para agradecer aos médicos que a atenderam, também disse como será a recuperação da cirurgia. "Recebi alta agora há pouco, tenho um chumaço me entupindo o nariz que deve ficar assim até a sexta-feira", disse.

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Ela ainda fez questão de publicizar uma informação que recebeu do médico. "Usem protetor solar, de preferência até dentro de casa, sempre", disse. "Como disse meu cirurgião, dr. Luiz Roberto Terzian quando argumentei que tomei sol para valer e sem protetor 'só" na adolescência: 'Não importa, tomou sol uma vez, na idade que for, é para sempre'. Anotado e passado para a frente."

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