Marília Gabriela faz cirurgia para retirar câncer de pele do nariz Crédito: Reprodução/Instagram @gabi_mariliagabriela

Marília Gabriela, 72, revelou que fez cirurgia para a retirada de um carcinoma basocelular, tipo mais frequente de câncer de pele, nesta segunda-feira (8) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A atriz e apresentadora recebeu alta há pouco e compartilhou a notícia nas redes sociais.

Ela contou que descobriu o fato por causa de uma espinha que apareceu na narina esquerda e que não saía. Ela foi ao médico, que pediu exames mais aprofundados. Quando os resultados saíram, ele correu para operá-la.

"Meu Dia Internacional da Mulher!", escreveu na legenda de uma foto em que aparece após a cirurgia. "Passei uma semana bem da estressante... até hoje", contou.

Marília Gabriela, que aproveitou para agradecer aos médicos que a atenderam, também disse como será a recuperação da cirurgia. "Recebi alta agora há pouco, tenho um chumaço me entupindo o nariz que deve ficar assim até a sexta-feira", disse.