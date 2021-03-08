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'Estamos vivendo mimimi', Ana Maria Braga ironiza Bolsonaro ao vivo

Apresentadora e Felipe Andreoli comentavam sobre a pandemia

Publicado em 08 de Março de 2021 às 17:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 mar 2021 às 17:13
Ana Maria Braga radicaliza visual e surge de cabelo rosa ao vivo
Ana Maria Braga radicaliza visual e surge de cabelo rosa ao vivo Crédito: TV Globo/Reprodução
A apresentadora Ana Maria Braga, 71, ironizou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Mais Você desta segunda-feira (8). Em papo com o apresentador Felipe Andreoli, 41, disse que todos vivem um "mimimi".
Na conversa, Andreoli disse que todos nós tínhamos de fazer a nossa parte para ajudar no controle da pandemia. "Temos que fazer o que a gente pode. Tem países saindo já, a Austrália, a Nova Zelândia, quase tendo uma vida normal. E a gente está no mais fundo do poço", disse ele.
Na sequência, Ana Maria ironizou uma fala do próprio presidente quando indagado sobre a compra de novas vacinas e o recorde de mortos no país. "A gente está no mimimi, Felipe Andreoli", rebateu Ana.
O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar nesta quinta-feira (4) as medidas de isolamento social no país e disse que os problemas precisam ser enfrentados pela população.
"Nós temos que enfrentar os nossos problemas, chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Temos de enfrentar os problemas. Respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades, mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos?", questionou o presidente em São Simão (GO).

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Na última semana, Ana Maria já havia sido comentada após falar em "racismo reverso" durante a exibição de seu programa. O papo era sobre a ex-participante do BBB 21 Lumena.
No dia seguinte, a apresentadora pediu desculpas. "É um reflexo da dificuldade da sociedade em lidar com essas questões. Vamos aprendendo. Já descobri algo que não farei mais. Não faz sentido usar essa expressão e peço desculpas. Eu nunca fui racista de qualquer assunto. Sempre tive o maior respeito pelas pessoas. Eu não sabia mesmo e eu errei", finalizou.

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