Marido de Marina Ruy Barbosa posta música após boatos de traição

Marina Ruy Barbosa e o marido, Alexandre Negrão Crédito: Reprodução/Instagram @alexandresnegrao

O empresário Alexandre Negrão, 33, marido de Marina Ruy Barbosa, 23, postou em suas redes sociais, na noite deste domingo (24), a letra de uma música que foi entendida pelos fãs como uma resposta às especulações de que a atriz o teria traído com o ator e colega de elenco José Loreto, 34.

"Se for preciso, eu pego um barco, eu remo/ Por seis meses, como peixe pra te ver.../ Tão pra inventar um mar grande o bastante/ Que me assuste, e que eu desista de você... Eu quero partilhar!/ Eu quero partilhar!/ A vida boa com você", postou ele reproduzindo um trecho da música Partilhar, do cantor Rubel.

Ao lado da mensagem, o empresário postou uma foto de um casal de idosos caminhando de mãos dadas, provocando uma série de comentários de apoio: "Bela atitude, homem de caráter faz assim...", afirmou um internauta. "O amor de vocês é lindo, e infelizmente ser feliz incomoda muita gente", disse outro.

Essa foi a primeira vez que Negrão se manifestou desde que começaram os boatos em torno da separação dos atores José Loreto e Débora Nascimento, 33, há uma semana. Tanto Marina, quando a atriz Carolina Dieckman, 40, chegaram a ser apontadas como pivô da do divórcio do casal.

Marina chegou a comentar a polêmica, que ela atribuiu a "fofoqueiros da internet". "Amo meu marido, sou muito feliz no casamento e nunca teria, nem nunca tive nada além de uma parceria profissional e amizade no trabalho como consequência da novela", disse.

Já Loreto se manifestou na última quarta (20), também em suas redes sociais, e, sem citar nomes, pedindo desculpas a Débora Nascimento. "Errei sim, manchei o teu nome. Débora, você tem todas as razões para estar magoada. Te dei motivos, indícios, diria que até provas, que eu mesmo, se estivesse no seu lugar, diria que são inquestionáveis".

Loreto afirmou que "cruzou fronteiras emocionais", mas que "nada aconteceu". "Apesar das evidências, eu te juro que nada aconteceu. Sei que é difícil de acreditar, mas nem sempre a verdade é translúcida. Peço perdão a você e à nossa filha, antes de quaisquer outras pessoas, pois vocês foram as verdadeiras vítimas da minha hesitação".