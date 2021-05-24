Mariana Rios irá lançar projeto de músicas gospel, e afirma ter feito tudo em quatro dias

A atriz e cantora Mariana Rios Crédito: Instagram/@marianarios

A atriz e cantora Mariana Rios, 35, irá lançar, em junho, o projeto "Basta Sentir Deus", que contará com quatro músicas gospel compostas por ela na Sexta-Feira Santa, em 2 de abril. "Sempre falei muito com Deus. Ele faz parte do meu dia a dia. Componho músicas para Deus e escrevo textos desde criança", diz.

"Mas sempre foram coisas íntimas", explica ela em entrevista a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. Ela conta que na Sexta-Feira Santa não estava bem, diante de todos os acontecimentos. "Então, nesse dia, acordei 5h, sentei ao piano e compus cinco, seis músicas para Deus. Uma atrás da outra."

"Fiquei muito emocionada. Passei o final de semana inteiro cantando e pensei: 'Preciso lançar'. É um dos projetos mais verdadeiros da minha vida", continuou. Ela relembra que o cantor sertanejo Kauan, da dupla com Matheus, a ligou para convidar a gravar algo em seu estúdio.

"Na outra semana, nós já nos organizamos. Fiz tudo em quatro dias. E gravei quatro clipes no total", completa. Já em sua carreira como atriz, Rios está na série "De Volta aos 15", da Netflix, interpretando a personagem Luiza. A produção conta com nomes como Maísa Silva, 19, e Camila Queiroz, 27, no elenco.