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12 anos juntos

Maria Ribeiro e Caio Blat se divorciam após acordo milionário

Ribeiro e Blat ficaram juntos, entre namoro e casamento, de 2005 a 2017 e juntos tiveram um filho, Bento, 10
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 07:59

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 07:59

Os atores Maria Ribeiro e Caio Blat
Os atores Maria Ribeiro e Caio Blat Crédito: Globo/João Cotta
Caio Blat, 40, e Maria Ribeiro, 44, estão oficialmente divorciados. Após três anos de negociações a respeito dos termos da separação os atores chegaram a um acordo, assinaram os papéis e a sentença foi assinada na terça-feira (18).
Segundo informações da Veja, Blat comprou a parte de Ribeiro na mansão que viviam no Itanhangá, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele continuará vivendo no imóvel avaliado em R$ 6 milhões com a atual namorada Luisa Arraes, 27, com quem pretende oficializar a relação.
Em entrevista recente ao podcast "É Nóia Minha?", da escritora e roteirista Camila Fremder, Ribeiro falou que Blat e Arraes começaram a namorar quando o ator e ela ainda eram casados. "A Luisa era minha fã, me mandava mensagem elogiando minhas colunas de jornal, aí o Caio foi fazer uma peça com ela. Mas tudo bem porque o casamento já estava totalmente c*****, já estava na extensão da extensão. E ela era a última pessoa que eu imaginava", contou.
Ela ainda completou o assunto ao ser questionada sobre a aparentemente ótima relação com os dois ex-maridos. "Você compra isso? Meu amor, eu sou ótima atriz", disse. "Agora que eu tenho dois ex-maridos, quando quero falar mal de um, eu não defino, e aí ninguém sabe de quem estou falando", falou, brincando.

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Ribeiro e Blat ficaram juntos, entre namoro e casamento, de 2005 a 2017 e juntos tiveram um filho, Bento, 10. Antes, a atriz havia sido casada por quatro anos com o ator Paulo Betti, 67, pai de seu primogênito, João, 17. Atualmente a atriz namora com o músico Davi Moraes, 47. Blat foi casado de 2001 a 2004 com a cantora lírica, Ana Ariel, 38, com quem teve Antônio, 17.

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