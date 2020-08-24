Maria Ribeiro e Caio Blat se divorciam após acordo milionário

Os atores Maria Ribeiro e Caio Blat Crédito: Globo/João Cotta

Caio Blat , 40, e Maria Ribeiro, 44, estão oficialmente divorciados. Após três anos de negociações a respeito dos termos da separação os atores chegaram a um acordo, assinaram os papéis e a sentença foi assinada na terça-feira (18).

Segundo informações da Veja, Blat comprou a parte de Ribeiro na mansão que viviam no Itanhangá, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele continuará vivendo no imóvel avaliado em R$ 6 milhões com a atual namorada Luisa Arraes, 27, com quem pretende oficializar a relação.

Em entrevista recente ao podcast "É Nóia Minha?", da escritora e roteirista Camila Fremder, Ribeiro falou que Blat e Arraes começaram a namorar quando o ator e ela ainda eram casados. "A Luisa era minha fã, me mandava mensagem elogiando minhas colunas de jornal, aí o Caio foi fazer uma peça com ela. Mas tudo bem porque o casamento já estava totalmente c*****, já estava na extensão da extensão. E ela era a última pessoa que eu imaginava", contou.

Ela ainda completou o assunto ao ser questionada sobre a aparentemente ótima relação com os dois ex-maridos. "Você compra isso? Meu amor, eu sou ótima atriz", disse. "Agora que eu tenho dois ex-maridos, quando quero falar mal de um, eu não defino, e aí ninguém sabe de quem estou falando", falou, brincando.