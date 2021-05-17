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Maria Joana é a primeira classificada para semifinal da Super Dança dos Famosos

Aconteceu neste domingo (16), o primeiro embate da Super Dança dos Famosos, quadro tradicional do Domingão do Faustão que ganhou edição especial para homenagear o último ano do apresentador na Globo

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 12:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 mai 2021 às 12:39
Quadro do Faustão na Globo
Maria Joana é a primeira classificada para semifinal da Super Dança dos Famosos Crédito: Instagram | @tvglobo
Aconteceu neste domingo (16), o primeiro embate da Super Dança dos Famosos, quadro tradicional do Domingão do Faustão que ganhou edição especial para homenagear o último ano do apresentador na Globo. Maria Joana levou a melhor e garantiu vaga na semifinal da competição.
A atriz, que foi campeã da disputa em 2017, teve como oponentes as colegas de profissão Claudia Ohana (vice-campeã em 2012) e Mariana Santos (3ª colocada em 2015). As três se apresentaram em dois ritmos: forró e rock, diante de Cléber Machado, Cristina Padigilione e Simaria, no júri artístico e JC Viola e Camila Lobo, compondo o júri técnico.
Com notas 10 do júri artístico nos dois ritmos, Maria teve sua performance muito elogiada, especialmente no rock, ritmo no qual conquistou nota 10 também do júri técnico. "Venho aqui há alguns anos e acho que foi a melhor apresentação que já vi. Queria dar mais que 10", disse Padiglione.
Eufórica com a apresentação, Simaria elogiou a postura de Maria na dança. "Eu amei. De onde você tirou essa elegância, essa leveza para dançar?", questionou. Para JC Viola, "eles abalaram, dançaram muito bem. Eles fizeram passos do rock and roll da década de 50, passos lindos", disse enaltecendo a coreografia da dupla.
Ohana e Santos também foram muito elogiadas pelos jurados. "Acho que vocês trabalharam com humor que é essencial para levar alegria", pontuou Padiglione sobre Santos. JC Viola e Simaria destacaram a beleza brejeira de Ohana.
Nesta versão da competição, a disputa é em esquema de mata-mata. Ou seja, a cada semana apenas uma das duplas vai avançar direto para a semifinal. As outras duas ainda poderão tentar voltar à atração depois, na fase de repescagem.

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