Marcelo Serrado se posiciona contra Bolsonaro e diz ter perdido 15 mil seguidores

O ator Marcelo Serrado Crédito: Globo/Paulo Belote

Um posicionamento público contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez com que o ator Marcelo Serrado, 54, perdesse seguidores nas redes sociais. No dia 7 de setembro, o artista publicou uma imagem da bandeira do Brasil e reforçou que "não apoio e nunca apoiei esse governo! Fora Bolsonaro".

Na sequência, Serrado disse que todos tinham o direito de pensar diferente dele e que haveria respeito com isso. "Não concordo com uma só palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizer", publicou.

Porém, o posicionamento político acarretou em queda no número de seguidores. Mas ele parece não ter se sentido mal com isso.

"Perdi semana passada quase 15 mil pessoas que me seguem porque disse que votei no professor e sou contra o coiso! Ufa, deu um alivio! Agora o que me espanta é que essas 15 mil ainda acreditam, como explicar?", escreveu.

Bom dia amores ! 🌷 Perdi semana passada quase 15 mil pessoas que me seguem porque disse que votei no professor e sou contra o coiso ! Ufa , deu um alivio !!👍 Agora o que me espanta é que essas 15 mil ainda acreditam , como explicar ????🤷🏻‍♂️😳 — Marcelo Serrado (@mserradoator) September 13, 2021

Além de Serrado, Bianca Bin, Maria Fernanda Cândido, Cissa Guimarães e Netinho foram alguns dos famosos que usaram as redes sociais no feriado da Independência para se posicionar contra ou a favor dos protestos que acontecem pelo país.

Os atos foram convocados pelo presidente Jair Bolsonaro e aconteceram em diferentes cidades com pedidos de impeachment dos ministros do STF e voto impresso. Em paralelo, aconteceram também manifestações contrárias ao presidente.

Tico Santa Cruz, vocalista do Detonautas Roque Clube, que costuma se posicionar contrário a Bolsonaro, pediu em seu Instagram que artistas, celebridades e influenciadores se manifestassem "contra o golpe de Bolsonaro" para não serem "cúmplices".

A atriz Bianca Bin desejou "bom dia só para quem é 'fora Bolsonaro' e defende a democracia" em seu Instagram. Também pediram a saída do presidente a apresentadora Marina Person e os atores Matheus Nachtergaele e Tuca Andrada.

A atriz Maria Fernanda Cândido e o ator Leonardo Vieira também se mostraram contrários aos atos e postaram o artigo 5º da Constituição que aponta como "crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático".

A apresentadora Cissa Guimarães e a atriz Samantha Schmutz também pediram democracia e a saída do presidente Bolsonaro, e ainda postaram uma foto em referência ao preço do combustível, perto dos "R$ 7 o litro".