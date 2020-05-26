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Após polêmicas

Mãe de Neymar reata namoro com Tiago Ramos, diz jornal

Segundo informações do jornal Extra, após polêmicas, Nadine Gonçalves, a 'Neymãe', decidiu reatar com o modelo Tiago Ramos e alugou um flat para ele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 09:36

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 09:36

Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar, e o modelo Tiago Ramos
Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar, e o modelo Tiago Ramos Crédito: Montagem A GAZETA/Reprodução/Instagram
Nadine Gonçalves e Tiago Ramos estão juntos novamente. Segundo informações do jornal Extra, os dois não só reataram como a mãe de Neymar também alugou um flat para o modelo morar. De acordo com a publicação, "Neymãe" contrariou o desejo de parentes e acabou voltando atrás na decisão de pôr um ponto final no romance com o bonitão. 
Tiago, segundo o Extra, já está morando no imóvel alugado por Nadine para ele, que fica no litoral de São Paulo. No entanto, o rapaz tem feito visitas frequentes à mansão da mãe do craque do PSG. 

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De acordo com o jornal, Nadine está tão apaixonada por Tiago que não descarta a possibilidade até de casamento. "O romance segue firme e forte, mas sem ostentação nas redes sociais e bem longe da imprensa", conclui a reportagem. 

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