Mãe de Neymar reata namoro com Tiago Ramos, diz jornal

Nadine Gonçalves e Tiago Ramos estão juntos novamente. Segundo informações do jornal Extra, os dois não só reataram como a mãe de Neymar também alugou um flat para o modelo morar. De acordo com a publicação, "Neymãe" contrariou o desejo de parentes e acabou voltando atrás na decisão de pôr um ponto final no romance com o bonitão.
Tiago, segundo o Extra, já está morando no imóvel alugado por Nadine para ele, que fica no litoral de São Paulo. No entanto, o rapaz tem feito visitas frequentes à mansão da mãe do craque do PSG.
De acordo com o jornal, Nadine está tão apaixonada por Tiago que não descarta a possibilidade até de casamento. "O romance segue firme e forte, mas sem ostentação nas redes sociais e bem longe da imprensa", conclui a reportagem.