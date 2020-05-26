Mãe de Neymar reata namoro com Tiago Ramos, diz jornal

Tiago, segundo o Extra, já está morando no imóvel alugado por Nadine para ele, que fica no litoral de São Paulo. No entanto, o rapaz tem feito visitas frequentes à mansão da mãe do craque do PSG.

De acordo com o jornal, Nadine está tão apaixonada por Tiago que não descarta a possibilidade até de casamento. "O romance segue firme e forte, mas sem ostentação nas redes sociais e bem longe da imprensa", conclui a reportagem.