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Lulu Santos fará live especial do Dia dos Namorados no Copacabana Palace

O cantor Lulu Santos vai fazer uma live especial do Dia dos Namorados no Copacabana Palace, hotel que está temporariamente fechado desde o dia 10 de abril por causa do avanço da pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 19:59

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 19:59

O cantor Lulu Santos e a banda
O cantor Lulu Santos e a banda Crédito: Reprodução Twitter
O cantor Lulu Santos, 67, vai fazer uma live especial do Dia dos Namorados no Copacabana Palace, hotel que está temporariamente fechado desde o dia 10 de abril por causa do avanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil. A apresentação será transmitida pelo canal oficial do músico no YouTube.
O show contará com as participações especiais de Gabriel O Pensador e do Grupo de Câmara da Orquestra Petrobras Sinfônica. "O Copacabana Palace é o cenário perfeito do romance idealizado, fora a beleza da arquitetura icônica e o status histórico, sua simples menção já evoca fantasias, sonhos e memórias cinematográficas. Foi nesse cenário que decidimos oferecer este sonho de uma noite de outono, a LoveLuluLive no Dia dos Namorados", diz o cantor, que celebrou o aniversário de 60 anos com uma grande festa no hotel.
A live vai arrecadar doações para a instituição Solar Meninos de Luz, que ajuda famílias das favelas do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, no Rio.
Segundo a assessoria de imprensa do hotel, o cantor e os músicos de sua banda vão tocar devidamente separados nas suítes do 5º andar do Belmond Copacabana Palace. "Para garantir a segurança de todos os participantes, ao chegarem ao hotel, todos serão submetidos a exames para Covid-19. Além disso, rigorosos protocolos de higiene e distanciamento foram estabelecidos, conforme orientação das autoridades de saúde e do governo local", informa em nota o estabelecimento.
Ainda de acordo com a assessoria do Copa, realizar o show online no local foi uma forma de manter a tradição do hotel de receber casais em datas comemorativas, como o Dia dos Namorados.

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Essa será a segunda live de Lulu Santos, que estreou no formato no dia 2 de maio, quando mais de 3 milhões de pessoas assistiram ao seu show online, que teve duas horas de duração e inclui grandes sucessos da carreira do cantor, como "O Último Romântico", "Tempos Modernos", "Um Certo Alguém" e outros.

LOVELULU NO DIA DOS NAMORADOS

Quando: 12/06, às 21h30
Onde: YouTube oficial do cantor (www.youtube.com/lulusantosoficial)

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