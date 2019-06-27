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Wakeboard

Luciano Huck mostra como ficou o crânio do filho após acidente

Na foto, é possível ver o traumatismo sofrido pelo garoto, com o osso quebrado, após chocar a cabeça contra a prancha na qual se equilibrava

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 22:45

Publicado em 

26 jun 2019 às 22:45
Luciano Huck mostra como ficou o crânio do filho após acidente Crédito: Reprodução/Instagram Stories
O apresentador Luciano Huck mostrou em seus stories do Instagram um exame de imagem do crânio de Benício, que sofreu um acidente enquanto praticava wakeboard no último fim de semana.
Na foto, é possível ver o traumatismo sofrido pelo garoto, com o osso quebrado, após chocar a cabeça contra a prancha na qual se equilibrava.
Huck aproveitou para fazer um alerta aos seguidores. "Aprenda o que nós aprendemos: sempre use capacete. O que importa é a segurança de quem a gente ama", escreveu ele.
O apresentador mostrou algumas fotos de capacetes diversos rachados e disse que todos eles salvaram vidas. Benício, porém, estava sem o equipamento de segurança. "Deus foi muito generoso com a gente", disse.
Na sequência, ele reforçou o pedido: "levem este conselho a sério. Capacete para tudo; na terra ou na água". "A linha entre a felicidade e a tragédia é muito tênue", completou.
ANGÉLICA E LUCIANO HUCK AGRADECEM APOIO
Os pais de Benício publicaram um vídeo na noite desta terça-feira, 25, para agradecer ao público pelo apoio recebido desde a notícia de que o menino, de 11 anos, havia sofrido o acidente.
"Depois de dias muito intensos, a gente sentiu que tinha de agradecer. O que a gente passou foi uma questão super familiar, um problema com filho, mas como a notícia foi muito compartilhada... A gente foi tão abençoado, primeiro por Deus, pelas coisas terem se encaminhado depois do caos que a gente viveu, a sequência de boas notícias, que a gente queria agradecer", disse Huck no vídeo publicado em seu perfil no Instagram.
Após ter sofrido traumatismo cranioencefálico, o menino passou por uma cirurgia e apresentou "excelente recuperação". Ele recebeu alta do hospital ainda na terça-feira.

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