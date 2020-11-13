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Luciana Gimenez revela que buquê gigante foi presente de Mick Jagger

Apresentadora ganhou rosas vermelhas para celebrar seu último aniversário enquanto fez uma viagem curta para Trancoso, na Bahia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 09:51

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 09:51

A apresentadora Luciana Gimenez ganhou buquê gigante de rosas vermelhas do ex Mick Jagger
A apresentadora Luciana Gimenez ganhou buquê gigante de rosas vermelhas do ex Mick Jagger Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez
Luciana Gimenez fez o maior suspense na última semana ao surgir com um buquê de rosas vermelhas no Instagram. O remetente, na ocasião, não foi revelado e o mimo acabou ganhando o título de misterioso. 
Enviado para celebrar os 51 anos da apresentadora, Luciana revelou em seus stories desta quinta (12) que quem mandou o presente foi o pai de seu primeiro filho, Lucas, o cantor Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones.

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"Então, eu postei esse tbt aí, das flores que eu ganhei, e eu queria explicar o por quê. Eu tenho sido um pouco cobrada pra falar mais de mim (...) então, eu vou aproveitar e dizer: Eu ganhei essas flores lindas do pai do meu filho, do pai do Lucas. E o porquê que isso é legal? Eu acho que a lição que eu aprendi é que pai de filho é pro resto da vida, então a gente sempre tem que tentar, tentar não, temos que manter uma amizade, uma proximidade, porque realmente vale a pena", disse a ex de Marcelo de Carvalho, com quem também alega ter boa relação. 

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