Luciana Gimenez revela que buquê gigante foi presente de Mick Jagger

Luciana Gimenez fez o maior suspense na última semana ao surgir com um buquê de rosas vermelhas no Instagram. O remetente, na ocasião, não foi revelado e o mimo acabou ganhando o título de misterioso.
Enviado para celebrar os 51 anos da apresentadora, Luciana revelou em seus stories desta quinta (12) que quem mandou o presente foi o pai de seu primeiro filho, Lucas, o cantor Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones.
"Então, eu postei esse tbt aí, das flores que eu ganhei, e eu queria explicar o por quê. Eu tenho sido um pouco cobrada pra falar mais de mim (...) então, eu vou aproveitar e dizer: Eu ganhei essas flores lindas do pai do meu filho, do pai do Lucas. E o porquê que isso é legal? Eu acho que a lição que eu aprendi é que pai de filho é pro resto da vida, então a gente sempre tem que tentar, tentar não, temos que manter uma amizade, uma proximidade, porque realmente vale a pena", disse a ex de Marcelo de Carvalho, com quem também alega ter boa relação.