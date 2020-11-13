Luciana Gimenez revela que buquê gigante foi presente de Mick Jagger

"Então, eu postei esse tbt aí, das flores que eu ganhei, e eu queria explicar o por quê. Eu tenho sido um pouco cobrada pra falar mais de mim (...) então, eu vou aproveitar e dizer: Eu ganhei essas flores lindas do pai do meu filho, do pai do Lucas. E o porquê que isso é legal? Eu acho que a lição que eu aprendi é que pai de filho é pro resto da vida, então a gente sempre tem que tentar, tentar não, temos que manter uma amizade, uma proximidade, porque realmente vale a pena", disse a ex de Marcelo de Carvalho, com quem também alega ter boa relação.