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Lucas Lucco recebe primeira dose da vacina contra covid-19

'Um dia memorável', declarou cantor nas redes sociais

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 12:55

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 ago 2021 às 12:55
O cantor Lucas Lucco
O cantor Lucas Lucco Crédito: Felipe Flores/Reprodução/Instagram @lucaslucco
O cantor Lucas Lucco usou as redes sociais para compartilhar com os fãs o momento em que recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19. "Um dia memorável! Hoje vim até a minha cidade natal e amada Patrocínio, em Minas Gerais, tomar a minha primeira dose de esperança!", escreveu o cantor na sexta-feira, 6.
Luca Lucco publicou um vídeo no Instagram em que aparece de máscara, sentado em uma cadeira, aguardando para receber a vacina.
O cantor também usou a oportunidade para exaltar o trabalho dos agentes de saúde em meio à pandemia de coronavírus.
"Aproveito pra agradecer a todos os profissionais de saúde da minha cidade e também de todo o Brasil por tanto! Que Deus nos abençoe", concluiu o cantor.

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