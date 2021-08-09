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Saúde

Eduardo Moscovis recebe alta após internação por Covid-19

Filha do ator comemorou o fato de poder passar o Dia dos Pais com ele: 'Pessoa que mais amo no planeta'

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 12:53

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 ago 2021 às 12:53
O ator Eduardo Moscovis
O ator Eduardo Moscovis Crédito: Instagram/@eduardomoscovisrj
Eduardo Moscovis recebeu alta do hospital no Rio de Janeiro, onde estava em tratamento contra a Covid-19, no domingo, 8. O ator estava internado havia quatro dias.
A informação foi compartilhada pela filha do artista, Gabriela Richard. Nos stories, ela comemorou o fato de poder passar o Dia dos Pais com ele.
"Não poderia pedir um Dia dos Pais melhor. Em casa do lado da pessoa que eu mais amo no planeta", escreveu ela. No vídeo, Eduardo aparece sorrindo e brincando com o cachorro da família.
O ator repostou a gravação no perfil dele no Instagram e escreveu: "Não podia receber um presente melhor, amor".
Moscovis acumula papéis de destaque e é lembrado, principalmente, pela atuação na novela O Cravo e a Rosa (2000). O último trabalho do artista na Globo foi em 2018, na novela O Sétimo Guardião. No ano passado, ele interpretou o psicopata Brandão, serial killer da série Bom Dia, Verônica, da Netflix.

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