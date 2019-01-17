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Luana Piovani afirma que já sofreu assédio de diretor da Globo

Luana relembrou as duas situações em que se sentiu assediada. A primeira quando tinha 18 anos, em São Paulo, e um produtor de teatro, após um jantar, teria tentado beijá-la após uma carona

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 00:14

Publicado em 

17 jan 2019 às 00:14
A atriz Luana Piovani Crédito: Reprodução/Instagram @luapio
A atriz Luana Piovani contou em um vídeo publicado em seu canal de YouTube nesta quarta-feira, 16, que foi assediada por diretor da Globo na época em que trabalhava na emissora.
Luana relembrou as duas situações em que se sentiu assediada. A primeira quando tinha 18 anos, em São Paulo, e um produtor de teatro, após um jantar, teria tentado beijá-la após uma carona.
"A segunda vez foi na Globo. Tava na sala de um diretor. Tinha outras pessoas comigo, outras atrizes. Ele olhou pra mim e falou 'Luana', bateu assim na perna [Luana gesticula batendo em sua perna, como se chamasse alguém para sentar em seu colo]."
"Levei na brincadeira, porque também, ele tentou e eu fiz uma brincadeira com ele, pra ele se colocar mais no lugar dele e só. Mas não me senti mal, desrespeitada, pensei 'ah, meu Deus, será que pode acontecer alguma coisa comigo?'."
Luana não revelou o nome do diretor, que não está mais na emissora: "F***. A novela foi um fracasso. O cara já morreu e eu tô aqui."
ASSÉDIO
Luana também deu sua opinião sobre como enxerga o machismo e situações relacionadas à questão: "Acho um certo exagero o que tá rolando em relação a assédio. Inclusive, eu, se fosse homem, ia tá com medo de conversar com mulher."
"Não sou alguém que me incomodo muito com assédio, desde que não me toque. Inclusive, se a pessoa demorasse muito a entender, eu ia mesmo e assediava, nunca vi isso como problema."
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