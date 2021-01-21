Luan Santana envia concentradores de oxigênio a hospital de Manaus

O cantor Luan Santana Crédito: Marcelo Belo/Globo

O cantor Luan Santana , 29, resolveu fazer uma boa ação e se juntar a outros artistas na doação de utensílios de saúde para Manaus (AM). O músico enviou para um hospital da cidade concentradores de oxigênio, que são máquinas que dispensam o uso dos cilindros de oxigênio e que ajudam a manter os pacientes respirando.

Pelas redes sociais, Luan falou sobre essa doação. "A situação em Manaus continua precisando da nossa atenção. Nossas doações estão chegando. Espero que salvemos muitas vidas assim. E que a triste situação em Manaus passe logo".

A doação foi feita na terça (19) e chegou nesta quarta-feira (20), ao hospital Francisca Mendes. Nesta quinta (21), as unidades de cuidados intensivos neonatais (UTIs) receberão mais suporte com máscaras e outros utensílios básicos enviados por ele.

Tudo começou com uma manifestação pública do comediante Whindersson Nunes, 26. Ele mobilizou os amigos para ajudar na crise provocada pela falta de oxigênio nas unidades de saúde que atendem pacientes com Covid-19 em Manaus. Após o contato dele, diversos famosos se juntaram para mandar cilindros de oxigênio para a capital do Amazonas.

"Providenciando 20 cilindros de 50 litros de oxigênio pra distribuir nas unidades mais urgentes em Manaus", disse Nunes nas redes sociais. "Alô, meus amigos artistas! Na hora de fazer show é tão bom quando o público nós recebe com carinho né, vamos retribuir????"

O apresentador Luciano Huck foi um dos que viu a publicação e resolveu ajudar. "Conte comigo nesta corrente do bem, Whindersson", disse. "Vou doar também."

Entre os que aceitaram fazer doações, estavam Tirullipa, Tatá Werneck, Simone (da dupla com Simaria) e Tierry. Cada um deles doou 10 cilindros de 50 litros. "Vai dar certo pivete", comemorou.

Outros famosos foram se juntando à iniciativa aos poucos. "Vamos juntos nessa meu amigo, eu também faço questão de ajudar com 10 cilindros de 50 litros", disse Wesley Safadão. "Também vou entrar nessa com vocês", disse Sabrina Sato.