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Luan Santana emociona Faustão ao pedir que ele fique na Globo

O sertanejo revelou que, no início da carreira, tinha o sonho de participar da atração da Globo e pediu para que Faustão não saísse da emissora e permanecesse no comando do Domingão

Publicado em 16 de Março de 2021 às 08:40

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 mar 2021 às 08:40
O cantor Luan Santana participa do Domingão do Faustão, na Globo
O cantor Luan Santana participa do Domingão do Faustão, na Globo Crédito: TV Globo/Reprodução
Luan Santana foi um dos convidados do quadro Ding Dong do Domingão do Faustão, neste domingo, 14. Ao lado do casal Taís Araujo e Lázaro Ramos, o cantor surpreendeu todos ao emocionar o próprio apresentador durante o programa.
O sertanejo revelou que, no início da carreira, tinha o sonho de participar da atração da Globo e pediu para que Faustão não saísse da emissora e permanecesse no comando do Domingão.
"Para um artista que está começando lá no interior, ele assiste o Faustão na televisão e faz uma reflexão. 'Cara, se um dia eu chegar nesse palco, significa que eu realizei o meu sonho'. Todo artista em começo de carreira, sonha em te conhecer, estar aqui ao seu lado", disse Luan.
"Eu fiquei muito ansioso na minha primeira vez, em todas as vezes me dá uma ansiedade que não dá em nenhum outro programa. E você é o responsável por isso acontecer. Você teve um papel importante no meu começo e continua sendo muito especial pra mim", afirmou.
"Eu sei que deve ser um assunto delicadíssimo, mas do fundo do coração, eu espero que você fique com a gente", pediu ele. Surpreso e emocionado, Faustão agradeceu e brincou:

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"Eu vou ficar por aí, pela TV rodoviária. Alguma coisa a gente vai conseguir, algum emprego aí. Vamos tentar. Pelo menos passagem eu vou arrumar de graça pra todo mundo", destacou.
Fausto Silva optou por não renovar o seu contrato com a Globo e irá deixar a emissora em dezembro deste ano. Em janeiro, a emissora confirmou a saída do apresentador em comunicado à imprensa. "Diante da decisão de encerrar sua jornada à frente de programas semanais, só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu".

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