Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Leo Dias diz que está recebendo apoio de Andressa Urach

Jornalista também elogiou postura de Preta Gil sobre a polêmica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 15:16

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 15:16

A cantora Anitta e o jornalista Leo Dias
A cantora Anitta e o jornalista Leo Dias Crédito: Reprodução/Instagram
Em meio a polêmica envolvendo sua relação com Anitta, 27, o jornalista Leo Dias, 45, revelou que tem recebido apoio da ex-modelo Andressa Urach. Segundo ele, os dois tiveram um papo maravilhoso sobre religião.
"Ela está me fazendo enxergar tanta coisa relacionada a Deus, a igreja. Essa quarentena tem sido muito significativa na minha vida", afirmou o comunicador através das suas redes sociais nesta terça (26). Leo Dias foi acusado de chantagear e ameaçar Anitta em troca de informações.
A mensagem da cantora de "Vai Malandra" foi publicada após o vazamento de alguns áudios, supostamente liberados pelo jornalista, em que ela aparece contando uma história antiga de desentendimento envolvendo as cantoras Pabllo Vittar, Preta Gil, e o influenciador Gominho.
Leo Dias também comentou sobre o posicionamento de Preta Gil, que negou as informações vazadas pela voz de Anitta. Ele agradeceu a integridade das palavras da cantora e se desculpou: "Quero que saiba que eu fiz o meu trabalho de jornalista e dei a chance de todos serem ouvidos. Preta sempre foi muito educada comigo e quero pedir desculpas a ela."
O jornalista elogiou a atitude de Preta Gil e disse que ela foi corajosa por defendê-lo. "Artistas não defendem jornalistas. Ainda mais alguém como eu. Sou sempre chamado de louco mesmo. Mas nunca imaginei que ela também me chamava assim", concluiu.

ENTENDA

O desentendimento começou após Leo Dias publicar uma matéria dizendo que a mãe de Anitta, Miriam Macedo, havia deixado o apartamento comprado por Anitta na Barra da Tijuca, no Rio, e retornado ao subúrbio, por não concordar com o comportamento da filha. As duas, no entanto, desmentiram a história.
Diante da repercussão, Anitta admitiu que fez os comentários, mas disse que é, hoje, uma pessoa completamente diferente do que era anos atrás, e que agora é "mais feliz, mais leve e escolhi não passar mais por certos tipos de coisas". Entre algumas acusações, ela chegou a comentar a dependência química do jornalista.

Veja Também

Leo Dias diz que Anitta se incomoda com sucesso de Marina Ruy Barbosa

Léo Dias diz que foi usado por Anitta e que ela fez sucesso usando o corpo

Anitta acusa Leo Dias de ameaça após áudios polêmicos vazarem

Segundo relato de Anitta, por muitos anos, ela teve medo de que Leo Dias prejudicasse sua carreira caso não colaborasse com ele. Ela ainda compartilhou o print de uma mensagem que teria sido mandada por Leo Dias a seu assessor, em que ele afirma que "exige que ela jamais o desminta da maneira que ela fez".
Preta Gil usou suas redes sociais para comentar o ocorrido e afirmou que nunca tinha falado publicamente sobre o assunto, porque preferia falar e desmentir diretamente com Anitta. "Acho realmente uma baixaria e não condiz com meu caráter e personalidade ficar desmentindo essas fofocas", afirmou.
A cantora também negou a existência do tal grupo de WhatsApp citado no áudio de Anitta, e disse que jamais falaria mal da funkeira ou da Marília Mendonça, também envolvida na polêmica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Axl Rose interage com capixabas em show no ES: “Cariacica, como vocês estão?”
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas
Imagem de destaque
Xamã abre o jogo sobre relação atual com Sophie Charlotte após término

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados