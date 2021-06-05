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Larissa Manoela cria rede própria de telefonia móvel para atingir os jovens

Atriz está à frente do Lari Cel e promete internet rápida e personalização
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jun 2021 às 11:35

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 11:35

A atriz Larissa Manoela
A atriz Larissa Manoela Crédito: Reprodução/Instagram @larissamanoela
A atriz Larissa Manoela, 20, agora tem uma operadora própria de telefonia: a Lari Cel. A novidade foi divulgada por ela em suas redes sociais. Ela promete muitas novidades na rede.
A Lari Cel é vinculada à empresa Dry Company, que é credenciada da Surf Telecom na Anatel. No modelo de telefonia móvel, os preços começam a partir de R$ 25 e o sinal utilizado é o da operadora TIM.
"Acredito que além de estarmos conectados pela vida agora estaremos conectados literalmente por um sinal potente de internet. Temos muitos benefícios e se eu fosse você já mudava para Lari Cel", publicou ela ao mostrar um vídeo com a novidade.
A ideia de Larissa é engajar um público jovem que consome planos pré-pagos a mudar para a sua rede de telefonia. Atualmente, são mais de 38 milhões de seguidores na internet.
"A transformação do mundo sempre começa com as nossas atitudes e aos poucos temos o poder de mudar o mercado. Minha operadora é diferentona, nada parecido com o que você já viu", reforçou a atriz.
Segundo Manoela, os planos têm cobertura nacional, não existe fidelidade e a personalização será feita por ela aos clientes.

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