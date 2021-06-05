Larissa Manoela cria rede própria de telefonia móvel para atingir os jovens

A atriz Larissa Manoela Crédito: Reprodução/Instagram @larissamanoela

A atriz Larissa Manoela, 20, agora tem uma operadora própria de telefonia: a Lari Cel. A novidade foi divulgada por ela em suas redes sociais. Ela promete muitas novidades na rede.

A Lari Cel é vinculada à empresa Dry Company, que é credenciada da Surf Telecom na Anatel. No modelo de telefonia móvel, os preços começam a partir de R$ 25 e o sinal utilizado é o da operadora TIM.

"Acredito que além de estarmos conectados pela vida agora estaremos conectados literalmente por um sinal potente de internet. Temos muitos benefícios e se eu fosse você já mudava para Lari Cel", publicou ela ao mostrar um vídeo com a novidade.

A ideia de Larissa é engajar um público jovem que consome planos pré-pagos a mudar para a sua rede de telefonia. Atualmente, são mais de 38 milhões de seguidores na internet.

"A transformação do mundo sempre começa com as nossas atitudes e aos poucos temos o poder de mudar o mercado. Minha operadora é diferentona, nada parecido com o que você já viu", reforçou a atriz.