Kyra Gracie dá à luz Rayan, terceiro filho com Malvino Salvador

Malvino e Kyra anunciaram que seriam pais pela terceira vez em maio Crédito: Instagram/@kyragracie

Kyra Gracie, 35, deu à luz o menino Rayan nesta sexta-feira (8). Trata-se do terceiro filho -primeiro menino- fruto da relação com o ator Malvino Salvador, 44.

De acordo com a assessoria de imprensa do casal, Rayan nasceu de parto normal na maternidade Perinatal da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ele veio ao mundo com 3,910 kg e medindo 51 centímetros.

O casal já tem duas meninas: Ayra, de 6 anos, e Kyara, de 4. Além disso, Malvino também é pai de Sofia, de 11 anos, de um relacionamento anterior com Ana Ceolin.

O anúncio da gravidez de Kyra ocorreu em maio do ano passado. "Apesar do mundo estar passando por um momento bem complicado, queremos compartilhar uma boa notícia com vocês! É com muita alegria que eu e meus amores temos uma notícia muito especial para compartilhar com vocês! Família Gracie Salvador está crescendo. Estamos grávidos", publicou Malvino.

Em junho, eles revelaram que teriam um menino. "Hoje descobrimos que vem um meninao pra completar o nosso time. Estamos muito felizes", escreveu Kyra em seu perfil no Instagram, com uma foto do chá de revelação. "Kimoninho ja esta em producao".