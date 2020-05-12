Kelly Key revela que está com câncer de pele: 'Cicatriz maior'

"Estou para falar disso há muito tempo. No final do ano passado, eu descobri um câncer de pele quando eu estava em Portugal. Tirei e pediram para tirar um pouco mais. Junto com um pouco mais, tirei outras pintas que suspeitavam", disse ela. "O resultado era que eram pré-cancerígenas. Hoje vou tirar um pouco mais. Vou ganhar uma cicatriz maior", disse.