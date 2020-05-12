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Kelly Key revela que está com câncer de pele: 'Cicatriz maior'

Cantora se submeterá a novo procedimento para retirada de sinais na pele e conta que está desde o fim de 2019 passando por esse tipo de cirurgia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 12:06

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 12:06

A cantora Kelly Key
A cantora Kelly Key Crédito: Reprodução/Instagram @oficialkellykey
Kelly Key decidiu ir ao Instagram na manhã desta terça (12) para falar sobre um câncer de pele. A cantora de 37 anos revelou que está desde o fim do ano passado se submetendo a procedimentos para retirada de pintas. 
"Estou para falar disso há muito tempo. No final do ano passado, eu descobri um câncer de pele quando eu estava em Portugal. Tirei e pediram para tirar um pouco mais. Junto com um pouco mais, tirei outras pintas que suspeitavam", disse ela. "O resultado era que eram pré-cancerígenas. Hoje vou tirar um pouco mais. Vou ganhar uma cicatriz maior", disse. 
"Deixo vocês avisados que vou ter um curativo (acima da boca). Vou preparar um material para falar disso, porque acho super útil, as pessoas precisam se informar sobre isso", continuou, apontando para cicatriz na região da clavícula. 

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Kelly Key é mãe de Suzanna Freitas, de 19 anos, fruto de seu relacionamento com o cantor Latino, e Jaime Victor, de 15 anos, e Arthur, de 3 anos, seus filhos com o atual marido, Mico Freitas. 

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