Justiça nega pedido de Ludmilla para não ser citada por Rainha Matos

Ludmilla no clipe de "Só Pra Machucar" Crédito: Reprodução/YouTube

Ludmilla, 26, teve uma derrota parcial em um processo que abriu contra Rainha Matos. A cantora e sua esposa, Brunna Gonçalves, haviam pedido à Justiça uma indenização por dano moral após serem citadas pela blogueira.

No mesmo processo, o casal pediu que Rainha Matos, conhecida no Instagram pelas publicações sobre a vida das celebridades, não pudesse mais citar o nome delas enquanto o processo estivesse rolando. No entanto, a juíza Françoise Cully, da 3ª Vara Cível da Ilha do Governador, disse ser necessário ouvir a defesa.