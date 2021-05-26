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Justiça nega pedido de Ludmilla para não ser citada por Rainha Matos

Blogueira é conhecida pelas publicações sobre a vida das celebridades
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mai 2021 às 08:29

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 08:29

Ludmilla no clipe de
Ludmilla no clipe de "Só Pra Machucar" Crédito: Reprodução/YouTube
Ludmilla, 26, teve uma derrota parcial em um processo que abriu contra Rainha Matos. A cantora e sua esposa, Brunna Gonçalves, haviam pedido à Justiça uma indenização por dano moral após serem citadas pela blogueira.
No mesmo processo, o casal pediu que Rainha Matos, conhecida no Instagram pelas publicações sobre a vida das celebridades, não pudesse mais citar o nome delas enquanto o processo estivesse rolando. No entanto, a juíza Françoise Cully, da 3ª Vara Cível da Ilha do Governador, disse ser necessário ouvir a defesa.
"Por ora, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela nos moldes requeridos", disse na decisão. Para a magistrada, o mérito da medida pode ser confundido com o da causa em si, de modo que é preciso ouvir os dois lados antes de tomar uma decisão sobre o caso.

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